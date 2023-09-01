У п'ятницю, 1 вересня, відбулося жеребкування групового турніру Ліги конференцій 2023/24. З ким зіграє Зоря, читайте у цій новині на "Футбол 24".

Жеребкування групового етапу Ліги конференцій 2023/24 розпочалось о 15:30 за київським часом. Зоря опустилась до Ліги конференцій з Ліги Європи, програвши празькій Славії у двоматчевому протистоянні (2:3). Луганці потрапили до третього кошика – як і Шахтарю, зовсім трошки не вистачило до другого.

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Зоря потрапила до групи B. Суперниками луганців стали Гент, Маккабі Тель-Авів та Брейдаблік.

Календар матчів групового турніру УЄФА оголосить пізніше. Поєдинки першого туру будуть зіграні 21 вересня. Команди, які посядуть перші місця в групі, потраплять одразу в 1/8 фіналу Ліги конференцій. Ті, хто посів другі місця, поборються за вихід в 1/8 з командами, які посядуть треті місця в групах Ліги Європи.

Нагадаємо, що в минулому сезоні Зоря вилетіла ще в третьому кваліфікаційному раунді Ліги конференцій, програвши румунській Універсітаті.

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