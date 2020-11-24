Зоря продовжує підготовку до поєдинку з греками у 4-му турі групового етапу ЛЄ.

Луганська команда вчора, 23 листопада, пройшла обов'язкове тестування на СOVID-19 перед зустріччю другого за престижністю турніру Європи.

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Як інформує офіційний сайт Зорі, всі гравці та тренерський штаб здали негативні тести. Вже завтра, 25 листопада, луганці зможуть спокійно вирушати в Грецію. До слова, виліт на Балканський півострів запланований об 11:00.

Нагадаємо, що матч 4-го туру Ліги Європи АЕК – Зоря відбудеться у четвер, 26 числа. Початок гри о 19:55. Після половини групового етапу греки мають у своєму активі три очки і посідають третю сходинку, а луганці з нулем пунктів розташувалися на дні квартету.

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