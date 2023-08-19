Зоря дізналась арбітрів на обидва матчі кваліфікації Ліги Європи зі Славією
УЄФА затвердив бригади суддів, які супроводжуватимуть луганців на шляху до групового етапу другого за силою євротурніру.
Перший поєдинок раунду плей-офф Ліги Європи між Славією та Зорею, який відбудеться 24 серпня у Празі, судитиме естонська бригада арбітрів на чолі з 42-річним Крісто Тохвером, повідомляє офіційний сайт УЄФА.
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Його асистентами будуть Сілвер Коів та Стін Клаасен. Резервний рефері – Йонас Яановітс. До слова, Тохвер раніше не судив українські команди, однак тричі працював на матчах "синьо-жовтих" (U-17 і U-21).
На матчі-відповіді, що пройде 31 серпня у польському Любліні, працюватиме бригада з Франції. Головним буде 37-річний Жером Брісард (з українцями не пересікався), а допомагатимуть йому Алексіс Оже та Орельєн Бертом'є. Четвертим арбітром виступатиме Томас Леонард.
Нагадаємо, Славія на шляху до дуелі з Зорею пройшла у 3-му турі кваліфікації Ліги Європи СК Дніпро-1 (4:1 за підсумками двох матчів).
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