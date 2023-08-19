УЄФА затвердив бригади суддів, які супроводжуватимуть луганців на шляху до групового етапу другого за силою євротурніру.

Перший поєдинок раунду плей-офф Ліги Європи між Славією та Зорею, який відбудеться 24 серпня у Празі, судитиме естонська бригада арбітрів на чолі з 42-річним Крісто Тохвером, повідомляє офіційний сайт УЄФА.

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Його асистентами будуть Сілвер Коів та Стін Клаасен. Резервний рефері – Йонас Яановітс. До слова, Тохвер раніше не судив українські команди, однак тричі працював на матчах "синьо-жовтих" (U-17 і U-21).

На матчі-відповіді, що пройде 31 серпня у польському Любліні, працюватиме бригада з Франції. Головним буде 37-річний Жером Брісард (з українцями не пересікався), а допомагатимуть йому Алексіс Оже та Орельєн Бертом'є. Четвертим арбітром виступатиме Томас Леонард.

Нагадаємо, Славія на шляху до дуелі з Зорею пройшла у 3-му турі кваліфікації Ліги Європи СК Дніпро-1 (4:1 за підсумками двох матчів).

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