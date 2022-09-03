Зоря вийшла вперед на 7 хвилині зустрічі – Русин хитнув Кендзьору та пробив йому поміж ніг. Невеликий рикошет збив з пантелику Бущана, який пропустив у ближній кут. До перерви Мишньов подвоїв перевагу луганців, забивши після класної передачі Чурка з флангу.

Зоря в меншості обіграла Динамо – Луческу поплатився за кадрові експерименти, киян покарали колишні гравці

Старт другого тайму розпочався з гола Ваната. Буяльський отримав м'яч перед штрафним, прорвався та викотив на лінію воротарського, де Ванат без проблем переправив м'яч у ворота. Зоря на 70 хвилині знову зробила перевагу впевненою – Бражко виграв боротьбу в Сидорчука, невимушено прибрав Забарного та розстріляв Бущана. Останнє слово було за Динамо – Буяльський класним ударом з лету замкнув навіс з кутового з лінії штрафного.