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Зоря – Динамо: стартові склади та онлайн-трансляція матчу УПЛ

15:54 459 Читать на русском
Зоря – Динамо: стартові склади та онлайн-трансляція матчу УПЛ
Зоря – Динамо: онлайн-трансляція матчу 13 червня 2020

Зоря приймає Динамо у центральній грі 26 туру УПЛ. Склади та онлайн-трансляцію матчу дивіться на "Футбол 24".

 

Матч, як і онлайн-трансляція Зоря – Динамо на "Футбол 24", стартує о 17:00. Команди по одному разу програли і перемогли після відновлення сезону УПЛ. Динамо розтрощило Олександрію після поразки від Шахтаря, а Зоря показує значно скромніші результати (двічі по 1:0). Команда Скрипника випереджає киян лише завдяки кращим особистим зустрічам. Тож сьогодні суперників чекає надзвичайно важлива битва за друге місце, а з ним і право зіграти у кваліфікації Ліги чемпіонів.

Зоря – Динамо: прогноз на матч УПЛ

Зоря – Динамо: дивитись матч онлайн – трансляція УПЛ 13 червня 2020

Зоря: Махарадзе – Тимчик, Абу Ханна, Чеберко, Михайліченко – Іванісеня – Юрченко, Кочергін, Хомченовський (к) – Кабаєв, Громов

Динамо: Бущан – Кендзьора, Попов, Шабанов, Миколенко – Сидорчук, Шепелєв – Цітаішвілі, Буяльський, Андрієвський – Русин

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