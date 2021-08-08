Зоря – Динамо: онлайн-відеотрансляція матчу УПЛ
В рамках центрального поєдинку 3-го туру УПЛ луганська Зоря приймає київське Динамо. Стартові склади та відеотрансляція зустрічі – за посиланням у новині на "Футбол 24".
Матч 3-го туру УПЛ 2021/22 Зоря – Динамо стартував о 19:30 за київським часом. Телетрансляція проходить на каналі "УНІАН", відеотрансляція доступна у цій новині, текстову онлайн-трансляцію проводить "Футбол 24".
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Стартові склади
Зоря: Шевченко – Фаворов, Вернидуб, Імереков, Хомченовський – Назарина – Кочергін, Громов, Крістіан – Шахаб, Сайядманеш
Запасні: Мацапура, Руфаті, Снурніцин, Жунінью, Цвек, Кабаєв, Луньов, Фрімпонг, Гладкий
Динамо: Бущан – Кендзьора, Забарний, Сирота, Миколенко – Сидорчук, Шапаренко – Циганков, Буяльський, Жерсон Родрігес – Гармаш
Запасні: Бойко, Шепелєв, Де Пена, Лєднєв, Андрієвський, Караваєв, Сідклей, Тимчик, Кулач
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