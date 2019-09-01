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Зоря – Динамо: онлайн-трансляція матчу Прем'єр-ліги

19:25 3080 Читать на русском
Зоря – Динамо: онлайн-трансляція матчу Прем'єр-ліги
Зоря – Динамо: онлайн-трансляція матчу Прем'єр-ліги

Луганська Зоря приймає київське Динамо в рамках центрального матчу 6-го туру УПЛ. Склади команд і посилання на онлайн поєдинку – в цій новині.

 
Жерсон Родрігес 18’
Карлос Де Пена 36’
18’ Жерсон Родрігес
36’ Карлос Де Пена

Матч Зоря – Динамо розпочався о 19:30 за київським часом. "Футбол 24" веде текстову онлайн-трансляцію поєдинку. Також матч можна переглянути на каналі в цій новині та на телеканалі "2+2".

Зоря – Динамо: анонс матчу УПЛ

Стартові склади команд:

Зоря: Шевченко – Тимчик, Абу Ханна, Чеберко, Михайліченко – Кочергін, Іванісеня, Юрченко, Хомченовський – Громов – Будківський

Запасні: Махарадзе, Каменюка, Арвеладзе, Білий, Луньов, Кабаєв, Чайковський

Динамо: Бойко – Кендзьора, Бурда, Кадар, Миколенко – Кадірі – Циганков, Буяльський, Гармаш, Де Пена – Жерсон

Запасні: Бущан, Шабанов, Сидорчук, Шепелєв, Караваєв, Бєсєдін, Соль

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