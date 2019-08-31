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Зоря – Динамо: прогноз на матч УПЛ

18:01 281 Читать на русском
Зоря – Динамо: прогноз на матч УПЛ
Зоря – Динамо: прогноз на матч УПЛ 01.09.2019

Зоря прийме Динамо у матчі 6-го туру чемпіонату України. Який прогноз на поєдинок, підкаже "Футбол 24".

 

Матч Зоря – Динамо відбудеться у неділю, 1 вересня, у Запоріжжі на стадіоні Славутич Арена. Початок гри о 19:30. "Футбол 24" проведе текстову онлайн-трансляцію поєдинку.

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Зоря – Динамо, прогноз букмекерів на матч УПЛ

Фахівці британської контори William Hill вважають Динамо фаворитом зустрічі. На перемогу господарів можна поставити з коефіцієнтом 4,8. Натомість імовірний успіх киян оцінюється у 1,57, а нічия – 3,9.

Австрійці з Bwin схожої думки. Тут коефіцієнт на успіх команди Віктора Скрипника складає 4,6. Перемогу гостей оцінюють у 1,57. А на нічийний підсумок матчу можна поставити з коефіцієнтом 4,10.

Як бачимо, букмекери практично не вірять у перемогу луганців і більше схиляються до того, що Олексій Михайличенко здобуде дебютну перемогу після повернення на посаду головного тренера Динамо.

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Динамо Динамо Зоря Зоря Зоря - Динамо букмекери
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