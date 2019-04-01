Динамо їде в гості до Зорі в рамках 23-го туру української Прем'єр-ліги. Який прогноз на гру, підкаже "Футбол 24".

Поєдинок Зоря – Динамо відбудеться 3 квітня в Запоріжжі на стадіоні Славутич-Арена. Початок гри о 18:30 за київським часом. "Футбол 24" проведе текстову онлайн-трансляцію зустрічі.

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Зоря – Динамо, прогноз букмекерів:

Динамо розпочинає другий етап чемпіонату важким виїздом до Зорі. Букмекери відводять киянам статус явного фаворита зустрічі.

Авторитетна контора Bwin на перемогу підопічних Олександра Хацкевича пропонує коефіцієнт 1.55, тоді як виграш команди Юрія Вернидуба оцінюється в 5.25, а нічия – в 3.8. Фахівці Bet365 трішки більше вірять у господарів, виставивши на їхній успіх коефіцієнт 4.75. Перемога Динамо тут оцінена в 1.57, а мировий підсумок – в 3.75.

Зоря – Динамо: прогноз на матч УПЛ

Попередня зустріч команд завершилася розгромною перемогою Динамо з рахунком 5:0, а от осінній поєдинок у Запоріжжі приніс нічию 1:1. Наступний матч очікується результативним. На стандартний тотал більше 2,5 можна поставити за 1.75, а на відповідний тотал менше – з коефіцієнтом 2.

Зоря – Динамо, прогноз "Футбол 24":

Динамо виграло від перенесення 23-го туру УПЛ, адже численні збірники встигли відновитися від міжнародних матчів і потренуватися разом. З трьох останніх виїздів на Славутич-Арену кияни привезли лише одну перемогу, однак цього разу повинні набрати 3 очки, аби зберегти некатастрофічне відставання від Шахтаря (зараз 7 пунктів).

Зоря за умовами оренди гратиме без основних фулбеків Тимчика та Михайліченка, а участь капітана Караваєва під питанням, тому зупинити Динамо їй буде важко. Прогнозуємо мінімальну перемогу киян – 0:1.

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