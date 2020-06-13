Зоря – Динамо: анонс матчу УПЛ

Зоря в рамках 26-го туру чемпіонату України приймає Динамо. Анонс та прогноз на матч читайте на "Футбол 24".

Градус боротьби за срібні медалі після минулого туру не спав, хоча Олександрія, схоже, відклеїлась від неї. У Зорі та Динамо нині по 49 очок, причому кияни досі залишаються за спиною луганців, а позаду йде Десна з 46 заліковими балами в активі. Таким чином, сьогодні обидва колективи аж ніяк не влаштує поразка.

Зоря – Динамо: прогноз на матч УПЛ

Основне питання цього поєдинку полягає в готовності Зорі до другого місця в УПЛ, адже попередні два матчі відверто не вразили. Гра підопічних Віктора Скрипника нагадувала перший місяць його роботи в клубі – тоді "мужики" так само демонстрували слабеньку фізику, мали страшні проблеми з розкриттям масованої оборони й виглядали дуже незіграно. Так, Олександрія віддала луганцям дві третини поля, але перепресингувала й перевершила за кількістю атак; Колос же у меншості дав Зорі створити лише 0,82 xG, не заслуживши на поразку.

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Не вражають і лідери – зокрема, Перовіч, Громов і Лєднєв, хоча останній все одно не зіграє. Світлою плямою виступає Кабаєв, який змарнував кілька класних моментів у Олександрії й красиво забив Колосу. Поки що Владислав, а не хтось інший, є найкращим у Зорі. Словом, у Віктора Скрипника дуже багато роботи, хоча панікувати не варто – все ж, його команда добре навчена тактично, вона сильна в інтенсивності пресингу, а стартові проблеми рік тому тренерський штаб подолав доволі швидко. Списувати "мужиків" не варто.

Динамо справило доволі неоднозначне враження на вболівальників. В першому посткарантинному турі кияни зустрілися з Шахтарем, притиснувши "гірників" на стартах обох таймів і капітально проваливши всі наступні хвилини – донеччани навіть особливо не підіймали темп, але забили тричі. Були помітні і значні проблеми з фізичною підготовкою, і традиційні труднощі з просуванням атак, але все це забулося з Олександрією.

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Команда Олексія Михайличенка грамотно розподілила сили, завдала 17 ударів всього за годину й мало що дозволила біля власних воріт. Звісно, перші два голи прийшли з пенальті, але вони були награними – як і вилучення Дубри на 55-й хвилині. За кількістю та якістю моментів кияни підтвердили своє лідерство в УПЛ, додавши до них купу голів. Дуже класно виглядали Русин і Шепелєв, дуже сильно додав у просуванні Сидорчук. Олександрію просто не помітили – тепер питання, чи довго Динамо гратиме так впевнено?

Кадрова ситуація

У Динамо значних проблем зі складом немає. В лазареті залишається Микита Бурда, але Віктор Циганков та Йосип Піваріч вже повернулися в загальну групу – вони поїхали на матч. Зоря ж обійдеться без травмованого Микити Шевченка та Богдана Лєднєва, якому не можна грати проти киян за умовами оренди. Натомість, після дискваліфікації повернувся Богдан Михайліченко.

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Орієнтовні склади на матч Зоря – Динамо

Зоря: Махарадзе – Тимчик, Вернидуб, Чеберко, Михайліченко – Іванісеня – Юрченко, Громов, Кочергін – Кабаєв, Перовіч

Динамо: Бущан – Кендзьора, Попов, Шабанов, Миколенко – Сидорчук, Шепелєв – Цітаішвілі, Буяльський, Вербіч – Русин

Прогноз "Футбол 24" – 1:2

Динамо в останніх трьох матчах проти Зорі має дві нічиї та поразку, а конкретно в Запоріжжі крайні п'ять зустрічей завершились трьома нічиїми та двома вкрай важкими перемогами. В рідних стінах луганці забивали киянам і по чотири голи, але це було давно – прямо зараз же підопічні Михайличенка виглядають фаворитами.

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В першу чергу, через непереконливу форму "мужиків" після карантину. Крім того, розширена статистика говорить про їхні труднощі з просуванням атак при затяжному володінні м'ячем – суперник віддає його, і луганцям стає важче довести м'яч до штрафного (згадуємо матч з Олександрією). Команда Скрипника намагається компенсувати цей баг великою кількістю дальніх пострілів, однак вони залітають не так вже й часто. Тим паче, коли немає Лєднєва.

Динамо давно лідирує в УПЛ за кількістю і якістю моментів, а тепер ще й з'явилися непогані виконавці – принаймні, Русин і Цітаішвілі розривали Олександрію. За більшістю статистичних показників "біло-сині" не поступаються, а в гостроті передач команда навіть переважає. До всього цього додається індивідуальний клас, глибина лавки і цікавий футбол в перших турах. Словом, на папері перевага практично за всіма показниками залишається за Динамо – тренерському штабу залишається тільки підібрати правильну тактику.

З усіх претендентів на Лігу чемпіонів "біло-сині" влітку виглядали найбільш перспективно – і матч із Зорею покаже, наскільки це системно. Якщо кияни сьогодні переможуть впевнено, то їх можна буде називати фаворитами в боротьбі за срібло.

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