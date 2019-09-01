Зоря – Динамо: анонс матчу УПЛ

В рамках 6-го туру УПЛ Зоря приймає Динамо. Анонс та прогноз на матч читайте на "Футбол 24".

До центрального матчу 6-го туру Зоря підходить у доволі сильній формі. По-перше, луганці демонструють хороші результати в УПЛ: три перемоги та нічия при одній поразці та загальному рахунку 7:4 – кращу різницю голів перед туром мали лише Шахтар, Десна і Динамо. По-друге, налагодилася атака – якщо у перших матчах "мужики" довго катали м'яч взад і поперек, називаючи це "грою за рахунком", то нині вони ефективно комбінують, пресингують і створюють якісні моменти. Перший тайм з Еспаньйолом на виїзді взагалі був одним з найкращих для українського футболу влітку, а вдома Зоря розписала з каталонцями бойову нічию (2:2), завдавши майже 20 ударів по воротах і забивши красиві голи.

Зоря – Динамо: прогноз на матч УПЛ

Справді, команда Віктора Скрипника почала прогресувати, хоча всього кілька тижнів тому вона не могла забити Будучності при грі 11 на 9. Втім, проблем у тренера достатньо, а найголовніша з них – оборона. Вразливість пояснюється не стільки захисниками, скільки загальною системою Зорі: схема 4-4-2 "ромб" має властивість залишати вільні зони на флангах, тож коли суперник агресивно пресингує та атакує на високій швидкості – починаються привози. Футболістам дуже бракує уважності: так, Ковалець забивав Шевченку після передачі Юрченка назад, а Варгас кілька днів тому вискочив віч-на-віч після банального пасу центрбека. Крім того, "мужики" непереконливо діють при стандартах біля власних воріт. Словом, в тилах у Зорі є де розгулятися.

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Динамо у нічийному матчі з Олімпіком тиждень тому продемонструвало повну відсутність змін – Олексій Михайліченко встиг лише встановити дворазові тренування та "прогнати" команду на предмет фізичної підготовки. Більш-менш сміливо можна говорити про введення Кадірі у основу, адже він відіграв просто блискуче, а от Жерсону про гарантоване місце у старті думати зарано – нічого серйозного він не продемонстрував, тож на його позиції слід очікувати на ротацію. В ігровому плані змін у Динамо не було від слова "абсолютно" – команда зіграла по лекалах Олександра Хацкевича, що помітно по всіх перебудовах та переміщеннях.

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Киянам дуже бракує продуманості у діях. Футболісти часто змінюють позиції хаотично, без потреби або в не найкращий для цього момент – це особливо сильно шкодить організації позиційних атак. На флангах же все покладається на індивідуальну майстерність виконавців, що регулярно виливається у часті пригальмовування та розвертання назад – Циганков не може у кожному епізоді обігрувати всю команду, хоча у ворота Олімпіка він поклав справжній шедевр. Взаємодія з форвардами також налагоджена слабко, але у матчі проти Зорі ці компоненти можуть виглядати краще. Все ж, минає аж третій тиждень роботи Олексія Михайліченка на посаді головного тренера, а індивідуальний клас "біло-синіх" нікуди не дівся.

Статистика протистояння та цікаві факти

1. Зоря та Динамо у чемпіонаті провели між собою 42 матчі, з яких 28 виграли кияни, 10 завершились внічию й лише у чотирьох іграх перемогу святкували луганці.

2. Загальний рахунок протистояння між Зорею та Динамо у чемпіонаті – 90:29 на користь "біло-синіх".

3. Найбільш результативний матч між Зорею та Динамо був зіграний у першому колі сезону 2017/18. Тоді у Запоріжжі команди розписали феєричну нічию – 4:4.

4. Найбільша перемога Зорі над Динамо була зафіксована у сезоні 2013/2014 – тоді у першому колі на стадіоні "Авангард" луганці розбили киян з рахунком 2:0. Найбільша перемога Динамо над Зорею – 6:1 у Києві в сезоні 2011/2012 та 0:5 у Луганську в сезоні 2012/2013, та 5:0 у лютому 2019 року.

5. В останніх п'яти виїзних поєдинках УПЛ проти Зорі київське Динамо три рази перемогло та двічі звело матч до нічиєї. Загальний рахунок цих зустрічей – 10:7 на користь киян.

Кадрова ситуація

У Віктора Скрипника достатньо кадрових проблем. В першу чергу, слід відзначити неможливість заявити орендованих у киян Русина та Лєднєва. Крім того, через травму не зіграє Віталій Вернидуб, якому потрібна операція, а Сілас, так і не набравши форму, був відправлений у оренду в Ізраїль. Втім, усіх цих гравців луганці доволі легко можуть замінити.

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Головною втратою киян перед матчем проти Зорі, безумовно, є Беньямін Вербіч, який отримав двоматчеву дискваліфікацію за неспортивну поведінку. Також динамівцям навряд чи допоможуть Мікель Дуелунд та Денис Попов, які мали пошкодження й тренувалися окремо від основної групи. Інших проблем зі складом у віце-чемпіонів немає.

Орієнтовні склади на матч Зоря – Динамо

Зоря: Шевченко – Тимчик, Абу Ханна, Чеберко, Михайліченко – Іванісеня – Кочергін, Хомченовський, Юрченко – Громов, Будківський

Динамо: Бойко – Кендзьора, Бурда, Кадар, Миколенко – Кадірі – Циганков, Буяльський, Шепелєв, Де Пена – Жерсон

Прогноз Футбол 24 – 1:2

Матчі між Зорею та Динамо завжди відзначалися цікавими сюжетами та великою кількістю голів, тож сьогодні можна очікувати чогось схожого. Існує дуже велика вірогідність, що вмотивована Зоря першою відкриє рахунок – і чим раніше це станеться, тим краще для луганців, адже сил у них залишилось не так вже й багато. Динамо дуже довго входить у гру, тож початок зустрічі повинен бути як мінімум рівним.

Втім, індивідуальна перевага у класі, поєднана з неуважністю захисників та проблемами Зорі на флангах, повинна подарувати гол і киянам. В будь-якому разі, матч перейде у фазу позиційної боротьби на виснаження, в якій кияни точно матимуть фору – вони менше грали, довше відпочивали й мають ширшу лаву запасних. Саме тому найбільш вірогідним результатом поєдинку здається важка перемога Динамо.

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