Зоря ділитиме Славутич-Арену з Маріуполем – стадіон азовців ще не готовий
Маріуполь змушений "зичити" чужий стадіон, допоки власна арена на реконструкції.
Головний тренер азовців Остап Маркевич розповів, як клуб вирішить проблему у перших матчах після відновлення УПЛ.
Захисник Шахтаря офіційно перейшов у Маріуполь
"Є домовленість грати на Славутич Арені, за що я вдячний Зорі. Дякуємо за це. Є певні обставини, на які ми не можемо впливати. Нам обіцяють, що підготують наше поле якомога швидше, тому ми дивимось вперед і чекаємо на це", – цитує Маркевича офіційний сайт Маріуполя.
Додамо, що всі поєдинки першого кола азовці проводили на виїзді, що змушувало гравців проводити по кілька днів у дорозі без належного відпочинку.
Як Динамо у січні (!) грало в єврокубках: ляпас у Глазго, крадені шуби і політичний скандал