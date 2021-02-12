Головний тренер азовців Остап Маркевич розповів, як клуб вирішить проблему у перших матчах після відновлення УПЛ.

Захисник Шахтаря офіційно перейшов у Маріуполь

"Є домовленість грати на Славутич Арені, за що я вдячний Зорі. Дякуємо за це. Є певні обставини, на які ми не можемо впливати. Нам обіцяють, що підготують наше поле якомога швидше, тому ми дивимось вперед і чекаємо на це", – цитує Маркевича офіційний сайт Маріуполя.

Додамо, що всі поєдинки першого кола азовці проводили на виїзді, що змушувало гравців проводити по кілька днів у дорозі без належного відпочинку.

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