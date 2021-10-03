Зоря – Десна

Якби не Класичне, то саме цей матч став би центральним у 10-му турі. Зустрічаються два претенденти на третє місце, які йдуть поруч у турнірній таблиці УПЛ і які вже пристойно відстали від топ-3 – Ворскла відірвалася від Зорі та Десни на чотири та п'ять очок відповідно. В таких умовах допускати поразку чи нічию луганці та чернігівці не мають права.

Підопічні Віктора Скрипника підходять до поєдинку, маючи за плечима два виноси у Лізі конференцій з шістьма пропущеними голами, однак на внутрішній арені вони набрали непоганий хід. Колектив не знає поразок протягом шести турів, здобувши чотири перемоги – дві з них були здобуті в матчах проти конкурентів у боротьбі за бронзові медалі. Зоря мінімально обіграла Ворсклу й розгромила СК Дніпро-1 на виїзді – втім, про нічиї з Минаєм і Рухом теж не варто забувати. Словом, луганці у чемпіонаті залишаються грізною силою, але нестабільною.

Десні стабільність тільки сниться. Демонструючи надзвичайно крутий футбол у атаці, команда страждає від слабкої оборони, та і про проблеми навколо виплат зарплатні забувати не варто. Як наслідок, при 13 забитих голах сіверяни пропустили 14. Розширена статистика теж показова – чернігівці забили усе, що повинні були, але пропустили майже на чотири голи більше очікуваного.

У останніх п'яти турах Десна виграла лишень раз, дотиснувши Рух на 90-й хвилині. Поразку 0:4 від Динамо зрозуміти можна, а от винос від Вереса з аналогічним рахунком та програш Металісту 1925 неприємно вразили – тим паче, що вони сталися у Чернігові. З іншого боку, підопічні Віктора Скрипника розписали круту нічию з Ворсклою, а в перших чотирьох матчах вони набрали максимум очок, перегравши міцний СК Дніпро-1. На окремих відрізках невдалих поєдинків Десна теж виглядала круто, але все розбивається об слабкість захисту.

Кадрова ситуація

Травмовані: Шевченко, Жунінью, Вернидуб (Зоря)

Дискваліфіковані: –

Орієнтовні склади на матч Зоря – Десна

Зоря: Мацапура – Фаворов, Цвек, Імереков, Хомченовський – Назарина – Кабаєв, Булеца, Кочергін – Громов, Сайядманеш

Десна: Мисак – Сафронов, Цимбалюк, Селін, Картушов – Домбровський, Завійський – Калітвінцев, Тотовицький, Болбат – Безбородько

Прогноз "Футбол 24" – 3:2

Битва дуже схожих колективів із дуже потужними атаками та дірявим захистом. У Зорі він і в основному складі не вражає, а тут ще й проблеми зі здоров'ям Вернидуба та Жунінью намалювались – втім, навіть у такому розкладі оборона луганців міцніша за задню лінію Десни.

Підопічні Олександра Рябоконя ставлять на класну систему позиційного наступу, а команда Віктора Скрипника потужніша у грі на зустрічних курсах. Сьогодні обидві ігрові моделі обіцяють бути ефективними, тож матч повинен вийти яскравим. Букмекери пропонують ставити на перемогу Зорі, адже її результати в останніх турах набагато кращі – і з ними є сенс погодитись.

Верес – Олександрія

Верес після поразки від Руха провів ударний відрізок, впевнено перегравши Минай, Десну та Львів (не пропустивши жодного гола) та відібравши очки у Ворскли – причому в Чернігові команда забила чотири голи ще до перерви. Втім, в двох останніх турах рівняни зазнали поразок від СК Дніпро-1 та Шахтаря, опустившись з восьмої на десяту позицію. За очікуваними очками дебютант УПЛ награв на 11-ту сходинку, але відставання від дев'ятої становить всього півбала.

Словом, Верес зараз можна назвати міцним середняком із середини таблиці. Команда створює проблеми претендентам на бронзові медалі, б'є слабших за себе й отримує торбу голів від грандів. Нічого неймовірного. Такий же у команді і футбол – підопічні Юрія Вірта грають у схемі 4-4-2 від оборони та флангових контратак. Виглядає просто, але достатньо ефективно. Будь-якому колективу у матчі з рівнянами буде непросто.

Втім, Олександрію такими суперниками не злякати. Підопічні Юрія Гури у поточному сезоні заслужено били Шахтар, тримали 0:0 з Динамо у Києві до 90+5-ї хвилини, а також перемагали Зорю та Колос на їхньому полі. Команда, якій пророчили боротьбу за виживання, зараз входить у групу претендентів на бронзові медалі – звитяга над Вересом наблизить "жовто-чорних" на дистанцію в один залікових бал від топ-3. Круто!

Втім, варто також відзначити дещо архаїчну структуру оборони олександрійців. Центрбеки завжди залишаються на своїх позиціях, не зміщуючись разом з партнерами при переведеннях суперника на фланг – таким чином Юрій Гура намагається насичувати зони завершення, однак виходить так собі. Чорноморець забив у їхні ворота двічі, а Минай взагалі переміг "жовто-чорних".

Якби не блискуча гра Білика, команда йшла б на дев'ятій позиції – вона пропустила аж на 7 голів менше, ніж очікувалось. Тобто, моментів біля воріт Олександрії вистачає, але їх не реалізовують. Це – шанс для Вереса.

Кадрова ситуація

Травмовані: Кльоц, С. Шестаков (обидва – Верес)

Дискваліфіковані: Кучеров (Верес)

Орієнтовні склади на матч Верес – Олександрія

Верес: Когут – Солдат, Мірошник, Гончаренко, Немчанінов – Є. Пасіч, Петько, Полюлях, Г. Пасіч – Гегедош, Сергійчук

Олександрія: Білик – Мірошніченко, Бабогло, Дубра, Цуріков – Дришлюк, Калюжний – Кожушко, Ковалець, Третьяков – Устименко

Прогноз "Футбол 24" – 1:1

Матч на три результати. Обидві команди звикли працювати від контратак, обидві слабкі в позиційному наступі. Олександрія має кращі результати, але вона впевненіше виглядала на тлі лідерів – вони давали простір, на відміну від слабших опонентів. Верес простору не дасть, адже сама його схема є орієнтованою на компактну оборону, однак є проблеми при завершенні контратак – команда недозабила вже 1,57 голів.

З огляду на вищезазначені фактори, можна прогнозувати нічию.

Металіст 1925 – Минай

Металіст 1925 вийшов з Першої ліги й став справжнім одкровенням для УПЛ. Всі звикли, що новачки ставлять на обережність, оборону та флангові контратаки, однак харків'яни демонструють зовсім інший футбол – команда грає від володіння, намагається заходити в карний майданчик через комбінації та тримає доволі високий, як для дебютанта, темп. Валерій Кривенцов ставить своїм підопічним сучасну атакувальну модель, хоча і в обороні "жовто-сині" діяли непогано. З Шахтарем вдавалося тримати "нулі" до 80-х хвилин, та і з Динамо колектив виглядав симпатично.

Календар харків'ян у серпні-вересні виявився вкрай складним. Вони програли двом грандам і Ворсклі, зазнали прикрої поразки від СК Дніпро-1 (навіть Ігор Йовічевіч визнав несправедливість результату) й розписали нульову нічию зі Львовом. Втім, в останньому турі вони несподівано перемогли Десну на виїзді, забиваючи голи п'ятками й надзвичайно сподобавшись в ідейному плані. Це дозволило відірватись від зони вильоту, однак вона все одно недалеко – всього в чотирьох залікових балах позаду.

Металісту 1925 необхідно переграти Минай, поки він "тепленький". Закарпатці непогано стартували у чемпіонаті, відібравши очки у Зорі та здобувши перемогу над Олександрією, а кілька тижнів тому їм навіть вдалося зупинити Шахтар – втім, відсутність повноцінних зборів на зібраний нашвидкоруч склад далися взнаки. "Лиси" чергували нічиї з поразками, не знаючи перемог протягом семи турів поспіль, а після поразок від Ворскли та Львова керівництво звільнило Василя Кобіна.

Минай прийняв Микола Цимбал, який нічим не вразив навесні і який навряд чи залишиться головним надовго. Його завдання зараз просте – зачепитись за очки з Металістом 1925 і відправитись на міжнародну паузу, але чи здатна на це команда? Сказати важко. Вочевидь, новий-старий коуч продовжить працювати у оборонній схемі 3-5-2, однак її якість за часів Василя Кобіна була невисокою.

Кадрова ситуація

Травмовані: Ткачук – Ахмедзаде

Дискваліфіковані: Фабінью (Металіст 1925)

Орієнтовні склади на матч Металіст 1925 – Минай

Металіст 1925: Сидоренко – Єрмаков, Шершень, Ченбай, Западня – Габелок – Ременюк, Криськів, Кравченко, Батюшин – Марлісон

Минай: Кучер – Гончар, Семенко, Матіч – Книш, Петрусенко, Хахльов, Кулієв, Багайоко – Вишневський, Кобак

Прогноз "Футбол 24" – 2:0

Як правило, зміна головного тренера призводить до певного емоційного сплеску в команді, однак у випадку з Минаєм це не працює – Микола Цимбал перебуває при ній протягом останнього року. Футбол закарпатців у останніх турах виглядав слабко, а після відходу Василя Кобіна взагалі незрозуміло, як вони гратимуть. Очевидно тільки, що Металіст 1925 на декілька порядків сильніший в ідейному плані й відчутно кращий в ефективності та якості своєї гри.

Харківський клуб виступає беззаперечним фаворитом зустрічі. Саме на його перемогу і варто ставити.

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