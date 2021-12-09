Зоря приймає норвезький Буде-Глімт в 6-му турі Ліги конференцій УЄФА 2021/22. Стартові склади й посилання на онлайн-трансляцію гри – в цій новині на "Футбол 24".

Останній матч представника України у єврокубках сезону 2021/22. Зоря слідом за Динамо і Шахтарем завершує виступи в євросезоні. Матч Зоря – Буде-Глімт стартував о 19:45 у Запоріжжі. Для команди Віктора Скрипника матч не має турнірного значення, адже луганці гарантовано фінішують третіми. Натомість норвезький колектив у випадку перемоги фінішує на першій сходинці, яка дає право одразу на 1/8 фіналу Ліги конференцій.

Зоря – Буде-Глімт: анонс матчу Ліги конференцій

У паралельному матчі Рома на виїзді грає з софійським ЦСКА. Якщо команда Моурінью виграє, а Зоря відбере очки в Буде-Глімт, то саме італійці посядуть перше місце, а норвежцям дістанеться друга сходинка.

Пряма трансляція поєдинку – на MEGOGO, а стежити за основними подіями гри можна в онлайні "Футбол 24".

Стартові склади

Зоря: Мацапура – ​​Фаворов, Вернидуб, Імереков, Жунінью – Цвек, Назарина, Хомченовський – Громов, Гладкий, Сайядманеш.

Буде-Глімт: Хайкін – Сампстед, Лоде, Мое, Конрадсен – Сальтнес, Берг, Брустад-Фет – Сольбаккен, Ботхейм, Пеллегріно.