Матч та онлайн-трансляція Зоря – Брага стартує о 19:55. Це другий тур групи G – луганці свій стартовий матч програли Лестеру з рахунком 0:3, а от Брага з таким же рахунком вдома розбила грецький АЕК. Таким чином, зустрічаються команди, що наразі перебувають на різних полюсах турнірної таблиці. Поєдинок Зоря – Брага транслює телеканал "Футбол 1".

Зоря – Брага: анонс матчу Ліги Європи

Це вже третій поєдинок в історії протистоянь Зорі та Браги. У 2018 році підопічні тоді ще Юрія Вернидуба здолали португальських "канонірів" у третьому кваліфікаційному раунді Ліги Європи лише завдяки більшій кількості голів на виїзді (1:1 в Україні, 2:2 у Португалії). До слова, зустрічаються бронзові призери України та Португалії – у сезоні 2019/20 обидві команди фінішували третіми у своїх національних першостях. А от у поточній кампанії справи краще йдуть у Браги – підопічні Карлуша Карвальяла наразі 4-ті, тоді як Зоря посідає лише 8-му сходинку в УПЛ.

Віктор Скрипник зробив лише одну заміну в порівнянні з матчем проти Лестера. Замість Микити Шевченка, який розпочав гру в запасі, місце у воротах займе Нікола Васіль. А от серед польових гравців жодної зміни – та ж десятка, що вийшла з перших хвилин в Англії.

Стартові склади команд:

Зоря: Васіль – Фаворов, Вернидуб (к), Цвек, Хомченовський – Іванісеня – Юрченко, Назарина, Кочергін – Кабаєв, Луньов

Запасні: Шевченко, Руфаті, Перовіч, Гладкий, Абу Ханна, Піддубний, Гринь, Циганікс, Сайядманеш.

Брага: Матеус – Есгаю, Віана, Раул Сілва, Карму – Моура, Каштру, Франсержіу, Гайтан – Паулінью, Рікарду Орта

Запасні: Тьягу Са, Сантуш, Зе Карлуш, Тормена, Роланду, Новайш, Аль-Мусраті, Руїс, Андре Орта, Медейруш, Гільєрме.