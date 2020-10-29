Зоря так довго чекала на груповий етап Ліги Європи, що у першому ж турі зазнала грандіозного фіаско. Звісно, програти Лестеру з рахунком 0:3 не ганебно – все ж, це матч проти одного з лідерів АПЛ, в активі якого скальп Манчестер Сіті та нічия з Арсеналом. Вимагати результат від підопічних Віктора Скрипника в Англії було б несправедливо, але луганці не дали фанатам головного – емоцій. Непогано почавши, команда тотально розчинилась, допустила купу помилок і взагалі не відреагувала на три голи – хоча б якимось грубим підкатом від злості. На тлі рок-н-рольних виступів епохи Юрія Вернидуба такий буденний розгром від Лестера справив дуже негативне враження.

Зоря – Брага: прогноз на матч Ліги Європи

Зоря – Брага: де дивитися матч Ліги Європи

Втім, емоції – штука суб'єктивна, а є факти. Зоря мала значні проблеми з просуванням м'яча у позиційних атаках, видавши лише дві-три контратаки з непоганими передачами з флангів. При цьому команда сильно розкривалася й програла більшість єдиноборств. Славнозвісний "ромб" у центрі поля англійці розтрощили схемою в 4-2-3-1 з насиченими флангами, змусивши луганців розширюватись та відкривати зони – туди залюбки вривалися "лиси". Крім того, було помітно, що в атаці не вистачає природного нападника – навіть розібраний Гладкий у тих двох моментах Зорі міг би зіграти набагато ефективніше. Зрештою, варто відзначити індивідуальний перформанс Іванісені, який провалив усе – навіть те, що не провалюється.

Загалом, помітно, що Зоря досі не оговталась від літніх втрат, а посилилась дуже пізно. Прямої заміни Михайліченку на лівому фланзі оборони немає – нині там грає хавбек Хомченовський. Альтернативи неідеальному й травматичному Абу Ханні також немає, а опорнику Цвєку у єдиноборствах не вистачає фізичної потужності. Найкращі часи Гладкого вже пройшли, а Перовіч не заграв і досі. Гарантовану якість Віктору Скрипнику дає тільки креативний центр поля, здатний інтенсивно пресингувати протягом обмеженого відрізка часу, а також швидко контратакувати.

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Проблеми відчувались навіть з Рухом, у ворота якого вдалося забити аж після двох вилучень. Так, забили чотири голи. Так, круто зайшли новачки – Сайядманеш провів ефектний гол, а в активі Руфаті асист. Все це правда, але в суперниках було лише дев'ять футболістів знекровленого й втомленого Руха. Робити висновки по таких матчах важко.

В принципі, українські вболівальники очікували на фіаско з Лестером, але від поєдинку з Брагою очікування зовсім інші. Занадто вже свіжі спогади з кваліфікації Ліги Європи 2018/19, в якій Зоря пройшла португальців – так, тоді підопічні Юрія Вернидуба оформили дві нічиї, але загалом українці виглядали сильніше. Втім, тодішня Брага була не така сильна, як зараз. У першому турі групового етапу ЛЄ підопічні Карлоса Карвальяла розгромили міцний АЕК, в чемпіонаті вони йдуть на четвертій позиції, а загальна переможна серія Браги становить чотири матчі.

Щоправда, із останніх реально сильних суперників в чемпіонаті був тільки Гімараєш, яким Брага зустрілася на вихідних – перший тайм "зброярі" виграли, але потім почалися нерви з двома червоними картками та мінімальною звитягою. Порту ж на старті поточного сезону декласував команду Карлоса Карвальяла (1:3), а далі ще й сталася поразка від ноунеймів із Санта-Клари. Словом, Брага грає сама й дозволяє грати іншим, тож у Зорі будуть шанси для улюблених контратак.

Кадрова ситуація

У Зорі немає нових втрат, але й старі не скорочуються. Головною проблемою для Віктора Скрипника залишається Громов, який ніяк не може залікувати пошкодження. Також не зіграє Жунінью, який не потрапив у заявку на Лігу Європи, а відсутність Гречкіна, Казакова та Махарадзе виглядає некритичною.

У Браги всього одна втрата – команді не допоможе нападник Фонте. Натомість, з лазарету повернувся Гайтан, відомий виступами за Бенфіку в першій половині 2010-х – сьогодні він може дебютувати за "зброярів".

Орієнтовні склади на матч Зоря – Брага

Зоря: Шевченко – Фаворов, Вернидуб, Абу Ханна, Хомченовський – Іванісеня – Назарина, Юрченко, Кочергін – Луньов, Кабаєв.

Брага: Матеус – Есгайю, Віана, Карму, Секейра – Медейруш, Каштру, Франсержіу, Галено – Орта, Пауліньо

Прогноз "Футбол 24" – 2:2

Букмекери не вірять у Зорю, але й на Брагу коефіцієнти дуже високі. Між тим, у луганців є шанси присоромити контори: вони не повинні сильно поступатися у швидкості, простір для контратак гості гарантують, а моменти виникали і з Лестером – тобто, навіть у найскрутніших умовах та при всіх негарадзах підопічні Віктора Скрипника здатні якісно загострювати. Португальські середняки, своєю чергою, ніколи не були ідеалами оборони (але завжди славились жорсткістю), тож голи у Зорі будуть. Зрештою, це перший домашній поєдинок ЛЄ, та ще й з вболівальниками – гріх не забивати. Хоча цікаво, скільки запорожців готові витратити від 300 до 500 грн за матч.

Варто також пам'ятати, шо оборона у Зорі також крихка, а Брага нещодавно декласувала міцний АЕК. Крім того, підопічні Карлоса Карвальяла мають більший досвід виступів у єврокубках, та і загалом вони на ходу. Луганцям сьогодні буде важко – не віриться, що вони покинуть поле без пропущених голів. Втім, і програвати "зброярам" у рідних стінах команді Віктора Скрипника не повинні. Саме тому можна ризикнути й поставити на результативну нічию.

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