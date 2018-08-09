Зоря – Брага: де дивитись матч Ліги Європи

Зоря вдома зустрінеться з португальською Брагою в матчі 3-го кваліфікаційного раунду Ліги Європи-2018/19. Де дивитись матч онлайн і на якому каналі, підкаже "Футбол 24".

Матч кваліфікації Ліги Європи Зоря – Брага відбудеться у четвер, 9 серпня, в Запоріжжі на стадіоні Славутич Арена. Початок о 21:30 за київським часом.

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Матч Зоря – Брага дивитись онлайн у прямому ефірі можна на каналі "2+2", починаючи з 21:25. "Футбол 24" проведе текстову онлайн-трансляцію першого матчу 3-го кваліфікаційного раунду Ліги Європи.

Відзначимо, що луганська Зоря не надто вдало стартувала в УПЛ – лише 4 очки після 3 турів. У Португалії чемпіонат ще не розпочався, тому Брага готується до протистояння через товариські матчі, в яких жодного разу не програла.

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