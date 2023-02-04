Нападник Шахтаря Андрій Борячук може перейти у Зорю, повідомляє Zaryalg.com.

Український захисник з досвідом виступів у Іспанії офіційно перебрався у чемпіонат Вірменії

26-річний гравець осінню частину сезону провів у Металісті 1925 (3 голи у 8 матчах). Форвард поїхав на збір до Туреччини з "гірниками", але керівництво донеччан розглядає одразу декілька варіантів продовження кар'єри футболіста. Один із них – це колектив Патріка ван Леувена.

Нагадаємо, Борячук – вихованець Шахтаря. За першу команду дебютував 23 вересня 2015 року у матчі Кубка України проти Тернополя, і одразу ж відзначився голом. Виступав в оренді за Маріуполь, турецький Різеспор, угорський Мезекевешд, Рух та Металіст 1925. Його контракт з "гірниками" чинний до 30 червня 2023 року. Transfermarkt оцінює гравця у 400 тисяч євро.

Суркіс припинив вважати гравців своїми дітьми, або Чому Динамо продало Забарного