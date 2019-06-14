Зоря анонсувала офіційне представлення Скрипника

Новий головний тренер Зорі Віктор Скрипник буде представлений у статусі наставника луганців 21 червня.

Зоря анонсувала офіційне представлення Віктора Скрипника в ролі головного тренера команди. Відповідна прес-конференція відбудеться 21 червня на Славутич Арені у Запоріжжі, інформує офіційний сайт луганців.

Зоря офіційно призначила Скрипника новим головним тренером

Початок заходу – о 13:00. Також у прес-конференції візьме участь генеральний директор Зорі Сергій Рафаїлов.

Нагадаємо, 49-річний Скрипник замінив у Зорі Юрія Вернидуба, який покинув команду по завершенні сезону 2018/19. Контракт з екс-наставником Вердера та Риги розрахований на 3 роки.

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