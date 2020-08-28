Луганський клуб намагатиметься з користю перечекати перерву на матчі збірних.

Зоря активно готується до продовження нового сезону УПЛ під час тритижневої перерви. Наставник луганців Віктор Скрипник матиме змогу оцінити своїх підопічних під час товариських зустрічей, повідомляє офіційний сайт команди.

Гладкий близький до підписання контракту із Зорею

30 серпня Зоря зустрінеться з новачком елітного дивізіону Інгульцем, а 5-го вересня бронзовий призер УПЛ перевірить свої сили на фоні Олександрії. Фанати "чорно-білих" зможуть переглянути поєдинки на клубному Youtube-каналі.

Нагадаємо, у першому турі чемпіонату України Зоря несподівано поступилась Десні (1:3). У наступному турі луганці прийматимуть Маріуполь.

"Не створи собі кумира": чому Віктор Скрипник – не ідеальний тренер і за що його потрібно критикувати