Стало відомо, хто обслуговуватиме перший поєдинок між українською та румунською командами.

УЄФА призначив суддівську бригаду з Болгарії на матч 3-го кваліфікаційного раунду Ліги конференцій між Зорею та Універсітатею Крайовою, повідомляє офіційний сайт "луганців".

Зоря оголосила заявку на матч Ліги конференцій – рокіровка екс-форвардів збірної України

Головним арбітром виступить 37-річний Георгі Давідов, а його помічниками будуть Деніз Соколов та Мірослав Максімов. Роль четвертого арбітра виконуватиме Драгомір Драганов.

До слова, поєдинок Зорі стане для Давідова лише третім у єврокубках – раніше він відсудив по матчу кваліфікації Ліги конференцій у минулому і поточному сезонах.

Нагадаємо, матч Зоря – Універсітатя Крайова відбудеться 4 серпня. Початок зустрічі о 20:30 за київським часом.

Таблиця коефіцієнтів: Динамо вірне традиції, Україна втрачає перший клуб, наближає крах Росії і не відпускає конкурентів