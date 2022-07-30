Зоря – Універсітатя Крайова: поєдинок Ліги конференцій розсудить рефері з мінімальним досвідом у єврокубках
Стало відомо, хто обслуговуватиме перший поєдинок між українською та румунською командами.
УЄФА призначив суддівську бригаду з Болгарії на матч 3-го кваліфікаційного раунду Ліги конференцій між Зорею та Універсітатею Крайовою, повідомляє офіційний сайт "луганців".
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Головним арбітром виступить 37-річний Георгі Давідов, а його помічниками будуть Деніз Соколов та Мірослав Максімов. Роль четвертого арбітра виконуватиме Драгомір Драганов.
До слова, поєдинок Зорі стане для Давідова лише третім у єврокубках – раніше він відсудив по матчу кваліфікації Ліги конференцій у минулому і поточному сезонах.
Нагадаємо, матч Зоря – Універсітатя Крайова відбудеться 4 серпня. Початок зустрічі о 20:30 за київським часом.
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