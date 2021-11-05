Найкориснішим гравцем поєдинку між луганською та софійською командами став іранський нападник "мужиків" Захедітабар Шахаб. За свою гру він удостоївся оцінки у 8,3 бала.

Зоря – ЦСКА Софія – 2:0 – відео голів та огляд матчу

26-річний іранець за 90 проведених на полі хвилин, окрім гола, віддав результативну передачу, завдав два удари по воротах (1 у площину, 1 повз), провів два успішні обведення з 3, 35 разів торкнувся м'яча, віддав 6 точних передач з 16 (38%), у тому числі 1 ключову, створив 1 гольовий момент, виграв 3 верхові дуелі з 8, заробив 3 фоли, 1 раз відібрав м'яч і 1 раз перехопив.

У топ-3 луганців потрапили також форвард Аллах'яр Сайядманеш, півзахисник Денис Фаворов і голкіпер Дмитро Мацапура (всі – по 7,2 бала). Найкращим серед болгар став ірландський півзахисник Грем Кері (7,7).

Нагадаємо, після 4-х турів Зоря у турнірній таблиці групи С посідає третю сходинку, набравши 6 очок. Підопічних Скрипника випереджає Рома (7 пунктів) і Буде-Глімт (8 балів).

Зоря дотиснула ЦСКА – перемога при колосальних проблемах у грі, сміливість іранців і ментальне аутсайдерство луганців