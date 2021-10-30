Фанати луганського клубу отримали невтішні новини перед єврокубковим матчем з болгарами.

Керівництво Зорі офіційно сповістило УЄФА про те, що найближчий домашній поєдинок проти болгарського ЦСКА у Запоріжжі відбудеться за зачиненими дверима, повідомляє Gol.bg.

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Причина проведення матчу без уболівальників на трибунах – пандемія коронавірусу та обмеження місцевих органів охорони здоров'я. Варто зазначити, що раніше Зоря домовилася з відповідальними службами про те, щоб для матчу єврокубку зробили виняток, але зрештою було ухвалене рішення не пускати фанатів на трибуни Славутич Арени.

Якщо епідеміологічна ситуація у Запорізькій області у найближчі дні кардинально покращиться – рішення щодо допуску фанатів на трибуни буде переглянуто.

Нагадаємо, поєдинок між українською та болгарською командами відбудеться у четвер, 4 листопада. Початок зустрічі о 19:45.

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