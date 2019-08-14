Зоря – ЦСКА Софія: передматчева прес-конференція Віктора Скрипника

Головний тренер луганської Зорі Віктор Скрипник поділився очікуваннями від майбутнього матчу-відповіді Ліги Європи проти софійського ЦСКА.

"Завтра нас очікує одна з вирішальних ігор. Ми провели всього три тижні офіційних ігор, а вже завтра буде вирішальний матч, наче фінал. Дві команди хочуть пройти далі і обидві мають хороші на це шанси.

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Не чекаємо, що нам будуть тут роздавати подарунки, як попередній суперник. ЦСКА – клуб європейського рівня, який напевно хоче виправити свої домашні помилки. Зоря ж хоче писати свою історію, робити собі ім'я і проходити далі.

Перед матчем можна що завгодно розповідати. Все покаже гра. Звичайно, ми раді результату в Болгарії. Але рахунок ні про що не говорить. Суперник приїхав дуже мотивованим. Вони розуміють, що без забитого гола далі не пройдуть. ЦСКА трохи перебудовується. Проти лідера зараз грали іншою схемою. Що буде завтра – покаже час.

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Поки не можу сказати. Є питання по деяким гравцям. Завтра вранці у нас тренування. Два-три гравці під питанням після такого важкого графіка. Однак ті хлопці, які в обоймі, дуже вмотивовані і хочуть себе завтра проявити.

Пенальті ми не тренували. Розуміємо, що пенальті – це невід'ємна частина футболу. До неї треба підходити скрупульозно, але розраховуємо не доводити справу до одинадцятиметрових ударів", – цитує Скрипника офіційний сайт Зорі.

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