"Ми грали з командою, яка заслужено йде на першому місці в чемпіонаті. За грою та результатом Зоря – це одна з найкращих команд в УПЛ.

Ван Леувен знайшов винуватців сенсаційної поразки Зорі від Руха

Було досить важко перекривати зони, адже у суперника дуже індивідуально сильні гравці та хороший тренер. Але ми врахували усі помилки, яких припускались у перших турах, та не дозволили супернику переграти нас.

Скажу банально – перемагає колектив та команда. Сьогодні у нас на полі була команда, яка хотіла здобути перемогу у цьому матчі", – цитує Кучука офіційний сайт Руха.

Нагадаємо, у матчі 4-го туру УПЛ Рух здобув дебютну перемогу в сезоні, обігравши Зорю (3:1).

Рух здобув першу перемогу в сезоні, перегравши Зорю завдяки хет-трику Таллеса