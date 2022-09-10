"Зоря – це одна з найкращих команд": Кучук розкрив секрет успіху Руха у матчі з лідером УПЛ
Головний тренер "жовто-чорних" Леонід Кучук підбив підсумки переможної дуелі з луганцями (3:1).
"Ми грали з командою, яка заслужено йде на першому місці в чемпіонаті. За грою та результатом Зоря – це одна з найкращих команд в УПЛ.
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Було досить важко перекривати зони, адже у суперника дуже індивідуально сильні гравці та хороший тренер. Але ми врахували усі помилки, яких припускались у перших турах, та не дозволили супернику переграти нас.
Скажу банально – перемагає колектив та команда. Сьогодні у нас на полі була команда, яка хотіла здобути перемогу у цьому матчі", – цитує Кучука офіційний сайт Руха.
Нагадаємо, у матчі 4-го туру УПЛ Рух здобув дебютну перемогу в сезоні, обігравши Зорю (3:1).
Рух здобув першу перемогу в сезоні, перегравши Зорю завдяки хет-трику Таллеса