Зоря в рамках вирішального матчу за вихід у груповий етап Ліги Європи приймає празьку Славію. Анонс і прогноз читайте на "Футбол 24".

"Час захищатись, можеш не прощатись,

все одно колись ти повернешся сюди".

Жадан і Собаки, 2022

Саме таким епіграфом хотілось би розпочати анонс матчу плей-офф Ліги Європи проти Славії. Зорі доведеться захищатись. По-перше, тому що празькі футболісти на тлі луганців виглядає непереможними пауер-рейнджерами. У домашній зустрічі чехи творили з обороною українського бронзового призера все, про що ви навіть не мріяли у своїх найбільш непристойних фантазіях – якби не голкіпер Турбаєвський, то замість 0:2 отримали б 0:6.

По-друге – тому що Зоря так і не показала нормальної атаки на початку сезону. Пригадується тільки ударний відрізок з Рухом у першому матчі сезону, однак і там гострих моментів було обмаль. За два тижні до зустрічі зі Славією тренерський штаб перейшов на схему 3-5-2 з низьким блоком і лонгболами, однак їх вистачило тільки на хороший тайм проти слабкої оборони Ворскли.

За очікуваними голами в УПЛ "чорно-білі" йдуть четвертими з кінця, а проти Славії команда взагалі нічого не створила (за виключенням 2,5 атак наприкінці гри). І це логічно – жодного моменту не було навіть у поєдинку з Олександрією.

Зрештою, перед матчем-відповіддю Зоря залишилась без головного тренера. Ненада Лалатовіча у кожному з п'яти матчів "шарашило" – спочатку були спроби грати в стилі Ван Леувена, далі була гра другим номером в схемі 3-5-2, з контратаками, а зі Славією перейшли на "автобус" 5-4-1. Відпрацювати нормально хоча б щось не встигли, а тепер у команди й головного тренера немає.

Ненад Лалатовіч подав у відставку, а оформити документи Валерія Кривенцова до матчу-відповіді зі Славією не встигли. До Любліна команду повіз Младен Бартуловіч, якому доведеться обійтись без Русина – Назарій вже у Сандерленді. До цього можна було звикнути, адже нападник пропустив три гри через травму.

Ось на такому тлі Зоря спробує поборотись зі Славією. Говорити про переваги й чесноти цього колективу у четвертому анонсі поспіль немає сенсу – всі самі все бачили. За рівнем організації футболу підопічні Індржиха Трпішовскі цілком відповідають рівню ЛЧ.

СК Дніпро-1 навіть у дуже ризикованому й агресивному стилі, з хорошою тактикою у матчі-відповіді не зміг здолати невмотивованих чехів – сил вистачило тільки на нічию. Що вже казати про Зорю. Саме тому епіграф повністю відповідає змісту сьогоднішньої зустрічі.

Час захищатись (Славія змусить), але можна не прощатись – євроосінь у групі Ліги конференцій луганцям гарантована. Колись Зоря повернеться у кваліфікацію ЛЄ й буде значно сильнішою, а поки що просто побажаємо команді зіграти гідно.

Кадрова ситуація

Травмовані: Бутко, Данченко, Мацапура (Зоря)

Дискваліфіковані: –

Орієнтовні склади на матч Зоря – Славія Прага

Зоря: Турбаєвський – Жордан, Батагов, Снурніцин – Кирюханцев, Дришлюк, Мишньов, Вантух – Волошин, Герреро, Антюх

Славія Прага: Коларж – Масопуст, Огбу, Голеш, Провод – Зафейріс, Дорлі – Шранц, Лінгр, Юречка – Ван Бурен

Прогноз "Футбол 24" – 0:2

Результат не має значення, хоча в теорії з 0:2 можна навіть створити сенсацію. А що? Зорі втрачати вже все одно нічого. СК Дніпро-1 спробував накинутись на Славію всіма силами й цілком міг забивати двічі, а "спортклубівці" теж зараз кризові.

На один матч завжди можна зібратись. Втім, очевидно, що будь-який успіх Зорі сьогодні стане суперсенсацією – навіть якщо мова йтиме про нічию. Об'єктивно ж все вказує на високу ймовірність ще однієї перемоги чехів. Зараз вони сильніші.

Бешикташ – Динамо: анонс матчу-відповіді плей-офф кваліфікації Ліги конференцій