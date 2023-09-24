В рамках 8-го туру УПЛ Зоря зіграє з СК Дніпро-1, а Металіст 1925 зустрінеться з Колосом. Анонс і прогноз на матчі читайте на "Футбол 24".

Зоря – СК Дніпро-1

Один із центральних матчів туру, якщо не центральний. В плані інтриг ця зустріч точно цікавіша за той же поєдинок між Ворсклою і Кривбасом, де весь розклад був зрозумілий до гри – тут же все навпаки. Важко навіть зрозуміти, яку схему оберуть команди, адже їхні тренери тільки почали знайомитись зі своїми підопічними.

Зоря підходить до поєдинку, повернувшись із Любліна до Львова. У Польщі луганці здобули непоганий результат, розписавши нічию з Гентом – лідером чемпіонату Бельгії. Валерій Кривенцов вирішив радикально адаптуватись під суперника, перейшовши на схему з трьома захисниками.

Модель була нетиповою – на м'ячі грали 3-1-5-1, при обороні сідали в 5-4-1, а пресингували у схемі з Герреро на вістрі та трійкою під ним. Це доволі цікавий кейс, адже раніше здавалося, що Валерій Кривенцов завжди гнутиме свою лінію. Втім, за три матчі у Зорі він використав вже три різних моделі.

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Зі Славією спробували 4-5-1 з Вантухом у ролі вінгера, а проти Металіста 1925 вирішили обкатати фірмові 4-1-4-1. При цьому основні ігрові принципи тренера залишились на місці – команда намагалася активно працювати з м'ячем і високо пресингувати. Змінювались лишень акценти.

Що стане основним варіантом для луганців і чи стануть вони розвиватись у бік адаптацій – поки невідомо. В будь-якому випадку, роботи у нового тренерського штабу багато. Команда поки що сира, а зараз ще й Батагов вилетів на кілька тижнів.

Юрій Максимов, своєю чергою, дебютував на чолі СК Дніпро-1. Зміни стали помітними одразу. Колектив у матчі проти Колоса перейшов на схему 3-5-2, віддзеркаливши суперника. На прес-конференції коуч заявив, що далі у тактичній моделі можуть бути перестановки, однак при цьому ясно дав зрозуміти – він бажає грати саме з трійкою позаду (або в 3-5-2, або в 3-4-3).

Ця модель добре знайома Юрію Вільйовічу. Вона повинна дати СК Дніпро-1 більше надійності позаду, а при роботі на м'ячі центрбеки зможуть сміливіше атакувати простір попереду. Епізодично це траплялося вже у грі з Колосом, однак загалом той матч виявився важким для перегляду – до 70-х хвилин на полі було біцца-бороцца, причому ковалівці вели у рахунку. Лишень в останні 20 хвилин "жовто-чорні" почали проводити якісні позиційні атаки, що й принесло нічию.

Ось і все, що ми знаємо про СК Дніпро-1 прямо зараз. Навіть на зустріч з Колосом опиратись слід обережно, адже часу підготувати щось цікаве у Юрія Максимова не було – він провів всього кілька тренувань. Подивимось, що дасть дніпровцям перший повноцінний тиждень роботи з новим тренером.

Кадрова ситуація

Травмовані: Батагов, Бутко – Третьяков

Дискваліфіковані: –

Орієнтовні склади на матч Зоря – СК Дніпро-1

Зоря: Турбаєвський – Боль, Жордан, Снурніцин – Яцик – Кирюханцев, Антюх, Мишньов, Волошин, Вантух – Герреро

СК Дніпро-1: Волинець – Сваток, Сарапій, Кравець – Танчик, Піхальонок, Бабенко, Рубчинський, Пасіч – Гуцуляк, Когут

Прогноз букмекерів

Надійний букмекер FAVBET вважає СК Дніпро-1 фаворитом матчу УПЛ. Коефіцієнт на перемогу підопічних Юрія Максимова – 2.27. На тріумф Зорі дають 3.25, а нічию оцінили коефіцієнтом 3.55.

Фахівці не мають одностайної думки щодо результативності зустрічі. Тотал більше 2.5 оцінюється коефіцієнтом 1.93, аналогічний тотал менше – 1.92. Гол Едуардо Герреро помножить вашу ставку на 2.55, а Олексія Гуцуляка – на 3.55.

Металіст 1925 – Колос

У цьому матчі вболівальникам слід бути максимально уважними. Існує серйозна небезпека заснути й проспати єдиний небезпечний момент – а то і цілий гол. Звісно, це лишень смішинка, але у кожному жарті є тільки частка жарту.

Для Колоса нецікаві матчі – це стратегія. Підопічні Ярослава Вишняка затягують суперника в трясовину жорсткої боротьби, вимотують, а потім карають зі стандарту чи контратаки. Щоправда, у останніх трьох турах цей підхід приніс всього одне очко, але там була занадто серйозна опозиція. Ковалівцям довелося зустрітись з Шахтарем, Кривбасом і СК Дніпро-1.

Тим не менш, атаку "хліборобів" не слід недооцінювати – за кількістю очікуваних голів Колос йде п'ятим у таблиці. Колектив має моменти, проводить непогану кількість пасів у район штрафного, однак страждає від жахливої реалізації (недозабили вже 4 голи, що є найвищим показником у таблиці). Подивимось, чи прорве підопічних Ярослава Вишняка сьогодні.

Металіст 1925 під керівництвом тандему Голодюка й Едмара дуже рідко тішить веселою грою. Продемонструвати її вдається тільки за наявності простору для контратак. Якщо у суперника є проблеми з пресингом чи високою лінією оборони – харків'яни прокидаються. Навіть з Шахтерам вони непогано тікали в контри, а Зорю тиждень тому вони взагалі порвали.

От тільки по перерві Металіст 1925 зник – і це трапляється з "жовто-синіми" регулярно. Втім, ще більшою проблемою є одноманітність команди Едмара й Голодюка, якій вдається лишень непогано контратакувати. Створювати моменти самотужки харків'янам дуже важко, що помітно по мізерній кількості передач в район штрафного та низькому показнику очікуваних голів.

Кадрова ситуація

Травмовані: Бичек, Капінус (Металіст 1925)

Дискваліфіковані: –

Орієнтовні склади на матч Металіст 1925 – Колос

Металіст 1925: Мозіль – Жичиков, Червак, Безуглий, Курило – Габелок, А. Ткачук, Чирук – Русин, Борячук, Дмитренко

Колос: Фесюн – Золотов, Бурда, Бондаренко – Лучкевич, Мілько, Богданов, Цуріков – Демченко, Мякушко – Безбородько

Прогноз букмекерів

Надійний букмекер FAVBET вважає Колос безумовним фаворитом матчу УПЛ. Коефіцієнт на перемогу підопічних Ярослава Вишняка – 2.39. На тріумф Металіста 1925 дають 3.40, а нічию оцінили коефіцієнтом 3.15.

Фахівці не плеють надій на результативну зустріч. Тотал більше 2.5 оцінюється коефіцієнтом 2.76, аналогічний тотал менше – 1.46. Гол Дениса Безбородька помножить вашу ставку на 2.20, а Андрій Борячука – на 3.50.

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