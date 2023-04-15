Зоря – СК Дніпро-1 – 2:1 – відео голів та огляд матчу з геніальними діями Русина
15 квітня 18:10 - Читать на русском
Зоря здолала СК Дніпро-1 у 21 турі УПЛ. Дивіться відео голів та огляд матчу.
завершено
55’ Назарій Русин
58’ Едуардо Герреро
Артем Довбик 90+3’
55’ Назарій Русин
58’ Едуардо Герреро
90+3’ Артем Довбик
СК Дніпро-1 не зміг втілити у перевагу свої моменти. Один Довбик мав три спроби – стійка, неточно і сейв кіпера. Зоря покарала в дебюті другої половини, коли Русин "прошив" Рибака ударом в ближній кут.
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За 3 хвилини луганці подвоїли перевагу. Русин виступив вже у ролі асистента, викрутивши чудову подачу на Герреро. На останніх секундах Довбик відквитав один м'яч, але СК Дніпро-1 довелося миритися з дуже неприємною поразкою в контексті боротьби за чемпіонство.
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