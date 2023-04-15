СК Дніпро-1 не зміг втілити у перевагу свої моменти. Один Довбик мав три спроби – стійка, неточно і сейв кіпера. Зоря покарала в дебюті другої половини, коли Русин "прошив" Рибака ударом в ближній кут.

Зоря переграла Дніпро-1 у матчі УПЛ, Русин зробив 2 голи – скасовані забиті м'ячі, подарунок Шахтарю і сум Динамо

За 3 хвилини луганці подвоїли перевагу. Русин виступив вже у ролі асистента, викрутивши чудову подачу на Герреро. На останніх секундах Довбик відквитав один м'яч, але СК Дніпро-1 довелося миритися з дуже неприємною поразкою в контексті боротьби за чемпіонство.