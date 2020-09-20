Колишній наставник луганської Зорі Юрій Вернидуб не пропустив можливості відвідати матч своєї екс-команди.

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Зокрема, під час трансляції оператори акцентували на присутності тренера на поєдинку Зоря – Шахтар, який є центральним у 3-му турі. До слова, матч відбувається у Запоріжжі.

Нагадаємо, Юрій Вернидуб попрощався із Зорею влітку 2019-го, пропрацювавши у луганському клубі 8 років. Останнім місцем роботи українського фахівця був солігорський Шахтар, який наразі очолює Роман Григорчук.

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