"Поза всякими сумнівами, нас чекає непроста гра. Зоря – хороша команда. Луганці продовжують діяти відповідно до своїх принципів, не дивлячись на те, що у них багато нових футболістів. Так, вони зазнали двох поразок на старті, тому я впевнений, що вони будуть дуже підготовлені до поєдинку з нами.

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Зоря намагатиметься заробити перші очки в сезоні. Проти нас це завжди були великі ігри, буквально вирішальні, складні і з чималою кількістю голів. Ми вже проаналізували суперника, знаємо, що Зоря не відходить від своїх принципів. Зараз саме час презентувати все це нашим футболістам: певні речі на полі ми вже почали відпрацьовувати. Так що йде звичайна підготовка до гри – вона буде складною.

Загалом, на команду чекає дуже складний графік: три поєдинки за вісім днів. Важливо зберегти футболістів свіжими. Ти не можеш передбачити майбутнього і не знаєш, що станеться. У щільному ігровому графіку завдання більше в тому, щоб відновлювати хлопців, залишати їх свіжими на наступний матч. Тому підготовка більше буде будуватися на відеоаналізі. Але це добре. Ми у груповому раунді Ліги чемпіонів і після всього, що пов'язано з COVID, продовжуємо працювати. Наше планування буде будуватися потижнево – зараз неможливо дивитися далеко в майбутнє", – цитує Северіно офіційний сайт донеччан з посиланням на Shakhtar Club.

Нагадаємо, поєдинок 3-го туру УПЛ між Зорею та Шахтарем відбудеться у неділю, 20 вересня, о 17:00.

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