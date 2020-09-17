Зоря – Шахтар: тренер "гірників" Северіно розсекретив особливості підготовки своєї команди до матчів УПЛ
Перший асистент головного тренера "гірників" Вітор Северіно розповів про підготовку до чергового матчу чемпіонату України проти луганського клубу.
"Поза всякими сумнівами, нас чекає непроста гра. Зоря – хороша команда. Луганці продовжують діяти відповідно до своїх принципів, не дивлячись на те, що у них багато нових футболістів. Так, вони зазнали двох поразок на старті, тому я впевнений, що вони будуть дуже підготовлені до поєдинку з нами.
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Зоря намагатиметься заробити перші очки в сезоні. Проти нас це завжди були великі ігри, буквально вирішальні, складні і з чималою кількістю голів. Ми вже проаналізували суперника, знаємо, що Зоря не відходить від своїх принципів. Зараз саме час презентувати все це нашим футболістам: певні речі на полі ми вже почали відпрацьовувати. Так що йде звичайна підготовка до гри – вона буде складною.
Загалом, на команду чекає дуже складний графік: три поєдинки за вісім днів. Важливо зберегти футболістів свіжими. Ти не можеш передбачити майбутнього і не знаєш, що станеться. У щільному ігровому графіку завдання більше в тому, щоб відновлювати хлопців, залишати їх свіжими на наступний матч. Тому підготовка більше буде будуватися на відеоаналізі. Але це добре. Ми у груповому раунді Ліги чемпіонів і після всього, що пов'язано з COVID, продовжуємо працювати. Наше планування буде будуватися потижнево – зараз неможливо дивитися далеко в майбутнє", – цитує Северіно офіційний сайт донеччан з посиланням на Shakhtar Club.
Нагадаємо, поєдинок 3-го туру УПЛ між Зорею та Шахтарем відбудеться у неділю, 20 вересня, о 17:00.
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