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Зоря – Шахтар: Степаненко пропускає матч через травму

17:58 72 Читать на русском
Зоря – Шахтар: Степаненко пропускає матч через травму
Тарас Степаненко / фото ФК Шахтар

Півзахисник Шахтаря Тарас Степаненко не потрапив до заявки "гірників" на матч 18-го туру УПЛ проти Зорі через пошкодження.

61’ Богдан Лєднєв
 
Жуніор Мораєс 55’
55’ Жуніор Мораєс
61’ Богдан Лєднєв

Тарас Степаненко пропускає матч 18-го туру УПЛ проти Зорі через травму гомілкостопу, інформує Sportarena.

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Нагадаємо, що раніше український хавбек виступив із різкою критикою на адресу зірки Шахтаря Тайсона. Бразилець не забарився з відповіддю, закликавши Степаненка слідкувати за своїми помилками, а вже потім критикувати.

Зазначимо, матч Зоря – Шахтар розпочався о 17:00. Текстову онлайн-трансляцію поєдинку можна переглянути на сайті "Футбол 24".

Зоря – Шахтар: онлайн-трансляція матчу УПЛ

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Зоря - Шахтар Тарас Степаненко Тарас Степаненко Шахтар Шахтар
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