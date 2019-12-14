Зоря – Шахтар: Степаненко пропускає матч через травму

Півзахисник Шахтаря Тарас Степаненко не потрапив до заявки "гірників" на матч 18-го туру УПЛ проти Зорі через пошкодження.

Тарас Степаненко пропускає матч 18-го туру УПЛ проти Зорі через травму гомілкостопу, інформує Sportarena.

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Нагадаємо, що раніше український хавбек виступив із різкою критикою на адресу зірки Шахтаря Тайсона. Бразилець не забарився з відповіддю, закликавши Степаненка слідкувати за своїми помилками, а вже потім критикувати.

Зазначимо, матч Зоря – Шахтар розпочався о 17:00. Текстову онлайн-трансляцію поєдинку можна переглянути на сайті "Футбол 24".

Зоря – Шахтар: онлайн-трансляція матчу УПЛ