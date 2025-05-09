Зоря у рамках дограванням 28-го УПЛ 2024/25 приймає Шахтар. Стартові склади та інформація щодо онлайн-трансляції – в цій новині на "Футбол 24".

Матч 28-го туру УПЛ 2024/25 між Зорею і Шахтарем розпочнеться о 15:30 за київським часом. Онлайн-трансляція доступна на Setanta Sports, MEGOGO, а також на інших провайдерах зі списку UPL.TV.

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Поєдинок першого кола між цими командами завершився перемогою Шахтаря (3:1). Наразі Шахтар посідає третє місце в турнірній таблиці УПЛ з 57 балами, а Зоря – сьома, маючи 36 очок.

Стартові склади:

Зоря: Сапутін, Джордан, Башич, Тронтель, Жуніор, Вантух, Дришлюк, Попара, Мічін, Слесар, Будківський.

Шахтар: Фесюн, Бондар, Марлон, Егіналду, Криськів, Кевін, Педро Енріке, Тобіас, Грам, Бондаренко, Педріньйо.

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