"У нас був останній кутовий. Ми не намагалися зберегти м'яч. Два рази подали, боролися, щоб забити третій гол. Не боялися, хотіли виграти. Грали проти багаторазового чемпіона України.

Гольова феєрія та суперечливий пенальті у відеоогляді матчу Зоря – Шахтар – 2:2

Гарна, цілісна гра, атакували і захищалися, було бажання, пристрасть. Компліменти Зорі, Шахтар сподобався індивідуальними якостями. Сподіваюся, це не останні наші очки. Позитивні емоції накопичуються після такого матчу. Хлопці зараз в хорошому настрої, зіграли на рівних, на зустрічних курсах з таким суперником.

Не програємо останні три матчі Шахтарю. Боротьба вся попереду, нам треба наздоганяти команди, які вирвались уперед. Ця нічия додасть нам позитивних емоцій", – сказав Віктор Скрипник у коментарі Football Hub.

Нагадаємо, Зоря та Шахтар у принциповому поєдинку розписали гольову нічию 2:2.

Зоря розписала нічию з Шахтарем у матчі з чотирма голами та суперечливим пенальті