Зоря вже не мала турнірних завдань у чемпіонаті, а от Шахтарю бажано було виграти у луганців. "Гірники" відставали від Олександрії на шість очок, але у поточному турі "містяни" могли оступитись у Львові – тобто, у разі перемоги гранд закрутив би інтригу в битві за срібні медалі. Втім, для донеччан важливішою є тріумф у Кубку, фінал якого буде проведено 14 травня.

Якщо підопічні Маріно Пушіча візьмуть цей трофей, то вийдуть у Лігу Європи незалежно від позиції в турнірній таблиці. Судячи зі стартового складу та подальших замін, тренерський штаб зробив ставку саме на Кубок. Шахтар в цілому вийшов у основі, але Судаков і Матвієнко навіть до заявки не потрапили – хоча вони тренувались разом з командою на цьому тижні.

За відсутності Миколи центр оборони прикриває Грам. Туніський захисник провів невдале Класичне, але у порівнянні з перформансом проти Зорі той матч – шедевр. На 11-й хвилині Грам отримав жовту за штовханину з Будківським, зреагувавши на провокації Пилипа. Форвард нахабно штовхав-штовхав Алаа у спину, допоки той не розвернувся й не зіткнувся лобами.

Арбітр Олександр Шандор дав обом по жовтій, хоча в принципі без цього можна було й обійтись. Це рішення призвело до вилучення Грама вже на 17-й хвилині – той не зміг обробити м'яч під тиском Будківського й зрізав Пилипа, зірвавши контратаку Зорі. Тунісець отримав другу жовту й залишив Шахтар у меншості!

Тим не менш, відкривати рахунок мали саме донеччани, які увімкнули пресинг і створив три хороших моменти. На 19-й хвилині Педріньйо зайшов на лівий край штрафного та пробив у дальній кут – Сапутін парирував!

На 22-й Егіналду скористався падінням Башіча й проскочив повз його зону в обороні. У завершення прориву бразилець покотив під удар Кевіну, але той з центру карного майданчика вистрілив повз праву стійку. Ще за хвилину Егіналду перехопив пас Джордана й знову зіграв на Кевіна, але бразилець зі схожої позиції знову вгатив повз ворота.

Зоря у першому таймі змогла огризнутись подачею Вантуха. Рикошетом від Слесара вона полетіла у площину, поціливши у поперечину! Зрештою, команди відправились відпочивати за нулів на табло.

Як не дивно, але й другий тайм пройшов за переваги донеччан. І це при тому, що на 60-х хвилинах Маріно Пушіч зняв Кевіна, Егіналду, Марлона, Педріньо й Вінісіуса, а трохи згодом і Кевіна. На полі з'явились Цуканов, Швед, Назарина, Фарина й Невертон.

До активу луганців можна занести тільки епізод на 58-й хвилині, коли Будківський прийняв скидку від Вантуха з лівого краю штрафного, але пробив повз дальній кут. Шахтар же до цього часу міг забивати зусиллями Кевіна – той прийняв пас за спини від Егіналду, однак подальший постріл парирував Сапутін.

На 67-й Невертон вийшов віч-на-віч і забив гол, який скасували через офсайд, а на 84-й Фарина замикав навіс – над поперечкою. Також пригадується щільний, але неточний удар Кевіна перед його заміною. Втім, це були усі небезпечні епізоди другого тайму.

Особливого завзяття в роботі на перемогу "гірники" не продемонстрували, погодившись на нульову нічию. Як наслідок, Шахтар залишився у п'яти очках від Олександрії за два тури до кінця сезону. Якщо підопічні Руслана Ротаня у суботу здолають Карпати, то донеччани програють срібні медалі офіційно.