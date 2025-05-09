"Що ж, після цієї червоної картки… Нічого не буду про це казати, але після неї ми грали майже 80 хвилин без одного гравця. Як я зараз говорив у роздягальні, я дуже пишаюся моїми гравцями і тим, що ми сьогодні показали в меншості, тим, як ми грали, як боролися, як ми створювали шанси, домінували в меншості проти дуже серйозного суперника протягом 80 хвилин.

Втрата очок в боротьбі за срібло у відеоогляді матчу Зоря – Шахтар

Попри цей результат, 0:0, який є для нас невтішним, але з огляду на обставини – велика повага моїм гравцям за те, що вони сьогодні показали. Я дуже гордий тренер сьогодні, і я дійсно насолоджувався зі сторони тим, як ми грали і ухвалювали рішення – насправді усім, що робили.

Чи згоден я з двома жовтими картками Алаа Грама? Дивіться, перша жовта картка була за штовхання чи щось таке, і арбітр має відчувати такі моменти: якщо перший фол відбувається після жовтої картки, то насправді ви зруйнували гру. Але вони цього не відчули, на жаль. Щодо другої жовтої картки, то Алаа також має реагувати набагато краще, бо ти знаєш, що створюєш проблеми для команди на такому ранньому етапі гри.

Але добре, є як є. Ми цього сезону неодноразово платили свою ціну за такі ситуації, за недосвідчених та дуже молодих футболістів, яким треба багато вчитися та водночас показувати результати, що не завжди є ідеальною комбінацією", – наводить слова Пушіча офіційний сайт Шахтаря.

Шахтар втратив очки у матчі проти Зорі – "гірники" грали у меншості з 17-ї хвилини, Олександрія близька до срібла УПЛ