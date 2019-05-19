Зоря – Шахтар: Ісмаїлі отримав травму і може пропустити матч проти Динамо

Головний тренер Шахтаря Паулу Фонсека розповів, що Ісмаїлі отримав пошкодження у матчі проти Зорі (1:0).

"Ісмаїлі? Він покинув тренування. Відчув невеликий біль. Сьогодні ми ризикували, знали, що він може повернутися. Він поскаржився на біль, і ми прийняли рішення про його заміну, щоб йому не стало гірше", – наводить слова Паулу Фонсека офіційний сайт Зорі.

Шахтар став найтитулованішим клубом незалежної України

Додамо, що на 77-й хвилині гри Ісмаїлі не зміг продовжити поєдинок, а замість нього вийшов Микола Матвієнко. Таким чином, Ісмаїлі ризикує пропустити матч проти Динамо в 30-му турі УПЛ.

Нагадаємо, що Шахтар мінімально переграв Зорю (1:0) завдяки голу Мораєса і оформив чемпіонство.

Зоря – Шахтар: історичне чемпіонство "гірників" у прагматичному стилі та вихід в Лігу чемпіонів, луганців чекають зміни