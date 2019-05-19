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Зоря – Шахтар: Ісмаїлі отримав травму і може пропустити матч проти Динамо

19 травня 23:05 393 Читать на русском
Зоря – Шахтар: Ісмаїлі отримав травму і може пропустити матч проти Динамо
Ісмаїлі / Goal.com

Головний тренер Шахтаря Паулу Фонсека розповів, що Ісмаїлі отримав пошкодження у матчі проти Зорі (1:0).

 
Жуніор Мораєс 11’
11’ Жуніор Мораєс

"Ісмаїлі? Він покинув тренування. Відчув невеликий біль. Сьогодні ми ризикували, знали, що він може повернутися. Він поскаржився на біль, і ми прийняли рішення про його заміну, щоб йому не стало гірше", – наводить слова Паулу Фонсека офіційний сайт Зорі.

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Додамо, що на 77-й хвилині гри Ісмаїлі не зміг продовжити поєдинок, а замість нього вийшов Микола Матвієнко. Таким чином, Ісмаїлі ризикує пропустити матч проти Динамо в 30-му турі УПЛ.

Нагадаємо, що Шахтар мінімально переграв Зорю (1:0) завдяки голу Мораєса і оформив чемпіонство.

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Шахтар Шахтар Ісмаїлі Ісмаїлі Паулу Фонсека Паулу Фонсека Зоря - Шахтар
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