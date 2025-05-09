Зоря у рамках 28-го туру УПЛ 2024/25 зіграє з Шахтарем. Анонс і прогноз на матч читайте на "Футбол 24".

Колись протистояння Зорі й Шахтаря можна було назвати центральним матчем УПЛ. Нині ця вивіска потьмяніла, хоча конкретно навесні 2025-го вона знову виглядає цікаво. Луганці ще перед початком сезону примудрились зібрати доволі сильний склад, у який ще й опальний Антюх повернувся – а Младен Бартуловіч поставив веселий футбол.

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"Чорно-білі" непогано пресингують, небезпечні на стандартах і класно тікають в контратаки. Та і в позиційному наступі Зоря може бути крутою – благо, у неї є Мічін і Яцик, які грамотно працюють між лініями (хоча Яцик зараз тяжіє до лівого флангу). У хороший день цей колектив здатний ганяти Динамо в хвіст і в гриву, бити Карпати й забивати шедевральні no-look голи, як Антюх.

От тільки хороших днів у луганців не так і багато. Команда звикла чергувати хороші й невдалі відрізки – як по ходу сезону, так і конкретно в одному матчі. Реально жахливим виявився проміжок від 30 березня до 20 квітня, коли Зоря програла три матчі з чотирьох, зазнавши розгромів від Кривбаса й Колоса та тричі залишаючись у меншості. Зате в останніх турах сталися перемога над Лівим Берегом і нічия з ЛНЗ.

У тактичному плані головною вразливістю підопічних Младена Бартуловіча залишається оборона. Там хронічно бракує кадрів (через травми або дискваліфікації) – однак навіть у праймовому складі Джордан і Башіч занадто часто помиляються. Особливо коли справа доходить до кросів і контролю простору за спиною. Ці проблеми не доли перемогти Динамо – і вони ж ризикують вилитись у фіаско з Шахтарем.

Донеччани провалили Класичне, але перший тайм продемонстрував, наскільки потужно здатна грати команда Маріно Пушіча. Навіть без Судакова. Щоправда, у донеччан простежувались відчутні труднощі зі створенням моментів (два голи кияни подарували) – вони є характерними по ходу всього сезону, але тільки в матчах проти сильного захисту. Зоря таким похизуватись не може.

Це ще не значить, що луганців розгромлять. Іншою проблемою Шахтар є неготовність грати на високому рівні всі 90 хвилин. У "гірників" є лишень відрізки високої інтенсивності в 30-45 хвилин, за які колектив і робить результат. Показовим став винос Чорноморця у попередньому турі.

Шахтар зіграв напіврезервом, Бондаренко піднявся вище й активно комбінував на чужій третині – втім, до перерви "помаранчево-чорні" мали всього 2-3 дійсно небезпечних епізоди. Потім сталися 3:0, хоча навіть у розгромному другому таймі Шахтар мав тривалий відрізок без загострень. Внаслідок такої нестабільності чемпіонат і було програно.

У обороні теж є за що переживати. Команді бракує агресії в грі проти м'яча й уважності у контролі ключових зон. Маріно Пушіч підняв Матвієнка в опорну зону, аби там був чистий руйнівник, однак тоді слабне центр захисту – доведено протистоянням Ваната проти Граама. Саме тому не слід думати, що Шахтар ось так просто винесе Зорю з її скляним захистом.

Донеччанам доведеться серйозно потрудитись – а перемагати необхідно за будь-яку ціну, якщо "гірникам" потрібні срібні медалі. Олександрія у шести очках попереду, однак завтра "містяни" можуть зазнати фіаско з Карпатами. З іншого боку, перемога в Кубку України підійме Шахтар у Лігу Європи незалежно від позиції в турнірній таблиці.

Фінал відбудеться вже 14 травня, тож Маріно Пушіч може й приберегти лідерів. Зокрема, в запасі можуть залишитись Судаков і Матвієнко, які пропускали попередні матчі через пошкодження – хоча обидва тренувались у загальній групі. А значить у Зорі будуть шанси на сенсацію.

Кадрова ситуація

Травмовані: Вакула – Конопля

Дискваліфіковані: –

Орієнтовні склади на матч Зоря – Шахтар

Зоря: Сапутін – Тронтель, Башіч, Джордан, Жунінью – Дришлюк – Антюх, Мічін, Яцик, Горбач – Будківський

Шахтар: Різник – Вінісіус, Бондар, Граам, Азаров – Криськів – Педріньйо, Бондаренко, Марлон, Невертон – Егіналду

Прогноз "Футбол 24" – тотал більше 2,5, перемога Шахтаря

Очікуємо не пристойну кількість голів, адже оборона обох команд залишає бажати кращого. А також ставимо на перемогу Шахтаря, хоча легко донеччанам не буде. Просто луганці не змогли перемогти у жодному топ-матчі – винятком стала зустріч проти Карпат.

Донеччани можуть утнути всяке, але нинішню Зорю вони повинні перемагати.

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