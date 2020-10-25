Зоря – Рух

Бронзовий призер УПЛ відверто провалює старт сезону, після шести з половиною турів набравши шість очок і скотившись на десяту позицію. На своєму полі Зоря взагалі не знає перемог у шести матчах поспіль. Щоправда, був у луганців відрізок з нічиїми проти грандів та розгромом Львова, після якого всі заговорили про відродження, а осічку з Колосом списали на рефері – втім, Лестер жорстоко вказав на всі недоліки. Слабке просування м'яча в позиційних атаках, удари з 30 метрів, проблеми з позицією лівого фулбека, розбалансованість та відсутність вольових якостей тягнуть Зорю вниз – і справа не у рівні суперника. З Маріуполем, Динамо та іншими командами УПЛ було те ж саме. Так чи інакше, сьогодні Зорі потрібна реабілітація.

Рух залишається одним з трьох колективів, який досі не знав перемог. Дебют підопічних Івана Федика в еліті відверто розчаровує – за шість турів його команда видала всього один відверто хороший матч (проти Шахтаря), а до того були і розгром від Ворскли, і поразка дублю Колоса, і винос від Десни. Навіть Львів зумів зачепитися за очки з Рухом. Статистично "нова оборона Львова" також перебуває в районі дна таблиці, не демонструючи ознак життя – втім, починає запалювати керівництво клубу, яке влаштувало скандал з досить дивними претензіями до Динамо. Хай там як, а ще одна поразка може коштувати Івану Федику роботи.

Кадрова ситуація

Травмовані: –

Дискваліфіковані: Юрченко (Зоря)

Орієнтовні склади на матч Зоря – Рух

Зоря: Шевченко – Фаворов, Вернидуб, Абу Ханна, Хомченовський – Іванісеня – Назарина, Гринь, Кочергін – Громов, Гладкий

Рух: Бандура – Копина, Дуць, Стаменковіч, Гліха – Мартинюк, Федорчук – Мисик, Брікнер, Климчук – Кухаревич

Прогноз "Футбол 24" – 2:1

В українському футболі в принципі можливий будь-який результат. Вітчизняні команди однаково проблемні й більш-менш рівні (за виключенням двох-трьох), але суто на папері Зоря виглядає фаворитом поєдинку проти Руха. Луганці грають вдома, вони хочуть реабілітуватися за останні невдачі й мають неідеальну, але продуману систему гри. Важко уявити, що можуть протиставити львів'яни прямо зараз, окрім бажання. Навіть в УПЛ його замало, тож слід ставити на перемогу підопічних Віктора Скрипника.

Інгулець – Маріуполь

Ще однією командою, яка не знала перемог в УПЛ, залишається Інгулець. З усіх новачків цей колектив виглядає найбільш організованим та граючим, однак помітно, що петровці не можуть пробити стелю – вони добивалися нічиїх з Десною, СК Дніпром-1, Колосом і Минаєм, забивали красиві голи, але в усіх цих матчах забивали не більше одного голу. Олександрії тиждень тому вдалося забити тричі, однак "жовто-чорні" грали напіврезервом – і цей напіврезерв до перерви закинув чотири м'ячі, а після в меншості пропускав лише з пенальті. Статистично ж Інгулець перебуває на одному рівні з Минаєм та Рухом, посилюючи розчарування від розширення УПЛ. В будь-якому разі, петровців недооцінювати не можна.

Маріуполь стартував дуже неоднозначно. Почавши з розгрому від Олександрії, підопічні Остапа Маркевича видали три матчі з двома перемогами та нічиєю – причому вдалося бити Зорю й відібрати очки у Ворскли. Цікаво, що в кожному з цих поєдинків азовці отримували червону картку. Потім була поразка від Колоса завдяки пенальті, призначеному в компенсований час за фол до штрафного, однак в наступному ж турі Маріуполь отримав точно такий же переможний "одинадцятиметровий" на свою користь – постраждав Минай. В обох випадках команда грала в хороший футбол, але суперники цілком справедливо сподівалися на нічию. Як наслідок, можна констатувати: Маріуполь прямо зараз – непоганий середняк, і не більше.

Кадрова ситуація

Травмовані: Кащук (Маріуполь)

Дискваліфіковані: Павлов (Інгулець)

Орієнтовні склади на матч Інгулець – Маріуполь

Інгулець: Шуст – Балан, Ковальов, Кучеренко, Фатєєв – Лупашко, Запорожець – Коваленко, Бартуловіч, Янаков – Сітчінава

Маріуполь: Гальчук – Кірюханцев, Чоботенко, Биков, Стасюк – Чех – Горбунов, Бондаренко, Кулаков, Топалов – Сікан

Прогноз "Футбол 24" – 1:1

Важко прогнозувати у таких матчах. Маріуполь цікавіший з тактичної та ігрової точки зору, але Інгулець неодноразово доводив вміння вигризати поєдинки з сильними суперниками – нехай з пенальті, нехай з випадковими голами, але петровці здобувають результат. Особливо у рідних стінах – тут навіть Десна втратила очки. Азовці ж в останніх турах не награли на перемогу, а з Колосом взагалі заслужили на поразку. Словом, суперники приблизно рівні, тож можна очікувати нічию.

Колос – Минай

Колосу сподобався статус учасника єврокубків, тож зараз підопічні Руслана Костишина досить впевнено ведуть боротьбу за потрапляння в Європу на наступний рік. За шість турів вони набрали аж 11 очок, поступившись лише Шахтарю, але відібравши очки у Зорі – щоправда, останнім часом їм неймовірно щастить. Це виражається не тільки в різниці очікуваних та реальних очок, а й у двох "лівих" пенальті, призначених суперникам ковалівців на останніх хвилинах. Це насторожує, але загалом Колос справедливо перебуває на п'ятій позиції – це швидка, збалансована, добре вкомплектована й агресивна команда.

Про Минай цього сказати не можна. Так, з усіх новачків "лиси" стали єдиними, кому вдалося здобути перемогу в УПЛ, але це сталося ще п'ять турів тому – а після закарпатці зазнали трьох поразок та розписали нічию з Інгульцем. Щоправда, в останньому матчі команду чесно засудили "лівим" пенальті в Маріуполі. Головою ж проблемою є навіть не результат, а прагматичність футболу Василя Кобіна – минайці ставлять на боротьбу, перебуваючи в групі лідерів за кількістю єдиноборств, та вміло сушать гру, однак в атаці вони катастрофічно банальні. Все це призводить до дуже нудних матчів, але проти Миная важко всім.

Кадрова ситуація

Травмовані: –

Дискваліфіковані: –

Орієнтовні склади на матч Колос – Минай

Колос: Волинець – Кравченко, Петров, Чорноморець, Ємець – Задоя, Оріховський, Богданов – Ільїн, Костишин – Лисенко

Минай: Попович – Меліченко, Лопирьонок, Матіч, Маткобожик, Саків – Сніжко, Ткачук, Кожанов, Нурієв – Шиндер

Прогноз "Футбол 24" – 1:1

Колос вже давно ходить по тонкій кризі, витягуючи останні матчі завдяки сумнівним пенальті. Помітно, що після потужного старту, на який вплинула форсована підготовка до ЛЄ, ковалівці трішечки збавляють оберти й опускають на свій рівень – і не факт, що його буде достатньо для перемоги над Минаєм. "Лиси" з Маріуполем та Інгульцем виглядали сіро, але заслуговували на нічию. Словом, і підопічні Руслана Костишина, і команда Василя Кобіна коштують один одного. В таких випадках дуже вірогідною здається нічия.