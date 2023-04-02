Зоря у 19-му турі УПЛ зустрінеться з Рухом, а Металіст 1925 зіграє проти СК Дніпра-1. Анонс і прогноз на матчі читайте на "Футбол 24".

Зоря – Рух

Луганці здорово пройшли стартовий відрізок другого кола УПЛ. Підопічні Патріка ван Леувена здобули три перемоги поспіль, забивши по три голи Ворсклі й Львову, а також перегравши Динамо. Причому всі звитяги виявились заслуженими як по духу гри, так і в статистичному плані. Настільки потужний ривок дозволив Зорі відірватись від четвертої позиції аж на шість очок.

Втім, навіть такий гандикап дуже просто розбазарити. Попереду в "чорно-білих" будуть непрості суперники, тож допускати осічку з Рухом команда не має права. Та і реванш за несподівану поразку з рахунком 1:3 восени треба брати – тоді луганців порвали на контратаках, тож розслаблятись сьогодні не можна.

Тим паче, ніхто не знає, що зараз очікувати від Руху. До Леоніда Кучука з його засушливим футболом, контратаками та нульовою якістю в позиційній атаці всі звикли, однак після поразки від Шахтаря білоруса несподівано звільнили. Замість нього прийшов Віталій Пономарьов, який довів Рух U-19 до 1/8 фіналу Юнацької ЛЧ.

Вау-ефекту власне від футболу львівської молодіжки не відчувалось, а на дорослому рівні все зовсім інакше. Новий тренер ще ніколи не працював у еліті, але це може бути і плюсом – є певний ефект несподіванки. Дуже вчасно із лазарету повернулись Притула, Слюсар і Мисик, однак чи вистачить цього для успіху в матчі проти Зорі? Будемо дивитись.

Кадрова ситуація

Травмовані: Мацапура, Шахов, Кирюханцев, Данченко – Сапуга (під питанням)

Дискваліфіковані: –

Орієнтовні склади на матч Зоря – Рух

Зоря: Сапутін – Бутко, Імереков, Батагов, Вантух – Бражко – Русин, Мишньов, Булеца, Антюх – Герреро

Рух: Паньків – Роман, Слюбик, Холод, Лях – Довгий, Слюсар – Соломон-Отабор, Таллес, Притула – Климчук

Прогноз "Футбол 24" – 2:0

Зоря – однозначний фаворит. В цьому впевнені і букмекери, і експерти. Луганці демонструють яскравий і якісний футбол в рамках свого стилю. Певні проблеми можуть виникнути, якщо Рух спробує закритись, однак досвід матчу зі Львовом показує – підопічні Патріка ван Леувена здатні розкривати "автобуси".

В статистичному плані "містяни" Дулуба були не такими вже й простими, адже вони грали з високою інтенсивністю та схемою у три захисники. Зоря забила їм тричі. Не факт, що нинішній Рух сильніший, тож можна ставити на перемогу "чорно-білих" і в сьогоднішньому матчі.

Металіст 1925 – СК Дніпро-1

Металіст 1925 на старті другого кола гойдає на хвилях. Спочатку харків'яни влаштували ефектну перестрілку із Зорею (3:3), потім сталася катастрофа у поєдинку з Шахтарем (0:7), а далі ситуація стабілізувалась – команда Едмара розписала нічиї з Чорноморцем (1:1) та Ворсклою (0:0). Це серйозний успіх, між іншим. Завдяки двом останнім результатам "жовто-синім" вдається триматись у першій десятці, однак відрив від зони перехідних матчів становить всього три очки.

Що чекати від Металіста 1925 далі? Важко сказати. Едмар за час міжнародної паузи зганяв на стажування в Арсенал, а значить сьогодні його підопічні зіграють із фальшивим фулбеком, інтенсивним пресингом та ставкою на вінгерів. Це, звісно ж, був жарт – поки що харків'янам важливо зберігати тенденцію до зменшення пропущених голів, адже оборона залишається найбільш вразливим місцем колективу.

І, як на зло, саме в цей момент Металіст 1925 натрапив на СК Дніпро-1. Колись дані клуби рубались за лідерство у Першій та Другій лігах, а тепер від "жовто-синіх" залежать амбіції "спортклубівців" на лідерство в УПЛ. Підопічні Олександра Кучера втратили його після старту другого кола, програвши Динамо й розписавши скандальну нічию з Олександрією. Мінімальна звитяга над Вересом у попередньому турі стала першою за п'ять матчів навесні, якщо згадувати ще й про фіаско в Лізі конференцій.

У футболі "жовто-чорних" є певні проблиски топ-класу. Здебільшого, вони пов'язані із взаємодією Піхальонка та Довбика, плюс легіонери час від часу демонструють високий рівень – селекція у СК Дніпра-1 дуже крута. Тим не менш, загальна картина гри у "спортклубівців" дуже нестабільна й вразлива. Особливо багато проблем виникає під пресингом (навіть під натяком на нього) та з просуванням м'яча у білд-апі.

Вони вилились у виліт з єврокубків та втрату першого місця в чемпіонаті. Втім, ситуація ще не є критичною. Підопічні Олександра Кучера відстають від Шахтаря всього на три очки, а Металіст 1925 виглядає відносно прохідним суперником. Ну, може і не прохідним (занадто вже вперті харків'яни), але претендент на золото має перемагати такі колективи – ось і подивимось, чи дійсно СК Дніпро-1 гідний золотих медалей.

Кадрова ситуація

Травмовані: –

Дискваліфіковані: –

Орієнтовні склади на матч Металіст 1925 – СК Дніпро-1

Металіст 1925: Мозіль – Жичиков, Безуглий, Курило, Шершень – Русин, Габелок, Мартинюк, Вачіберадзе, Бичек – Чирук

СК Дніпро-1: Рибак – Адамюк, Сваток, Сарапій, Амаш – Бабенко, Бланко – Підлепенець, Піхальонок, Пеглоу – Довбик

Прогноз "Футбол 24" – 1:2

Букмекери ставлять на впевнену перемогу гостей. Щодо підсумкового результату з ними можна погодитись – тріумф підопічних Олександра Кучера виглядає більш реальним варіантом. Втім, прихильники ідеї щодо нового чемпіона України мали б нервувати. Дніпро-1 не вражав навіть з Вересом, а Металіст 1925 останнім часом відзначається впертістю.

Шалена мотивація "спортклубівців" та слабенька оборона харків'ян повинні принести звитягу Довбику і Ко, але шанси команди Едмара на сенсацію не такі вже й низькі.

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