Луганці розбили Рух у поєдинку 19-го туру УПЛ. Дивіться відео голів та огляд матчу Зоря – Рух на "Футбол 24".

Зоря повела в рахунку на 18 хвилині – Дришлюк впав у штрафному, а Булеца реалізував пенальті за фол проти партнера. До перерви голів не було, а от у другому таймі Русин подвоїв перевагу луганців, переправивши м'яч у ворота після пасу Вантуха.

Зоря розгромила Рух в Києві – вирішальні голи динамівців і прем'єрний м'яч вихованця Шахтаря

Климчук міг відіграти один м'яч, але його удар прийняла на себе поперечка. А Зоря зробила рахунок розгромним на 85 хвилині, Погорілий замкнув флангову передачу Снуріцина.