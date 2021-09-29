Зоря – Рома: Шомуродов назвав ключовий момент готовності "вовків"
Нападник італійської Роми Ельдор Шомуродов розповів про настрій команди перед поєдинком 2-го туру групового етапу Ліги конференцій проти луганської Зорі.
"Результат на вихідних був невтішним (програне Лаціо дербі – Футбол 24), але ми – сильна команда, і хочемо завтра повернутися до норми.
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Ми всі готові, якщо нас оберуть завтра зіграти проти Зорі. Ключовий момент у тому, що ми готові перемагати", – заявив форвард під час передматчевої прес-конференції.
Нагадаємо, що матч Зоря – Рома відбудеться у Запоріжжі в четвер, 30 вересня. Початок поєдинку о 19:45.
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