Нападник італійської Роми Ельдор Шомуродов розповів про настрій команди перед поєдинком 2-го туру групового етапу Ліги конференцій проти луганської Зорі.

"Результат на вихідних був невтішним (програне Лаціо дербі – Футбол 24), але ми – сильна команда, і хочемо завтра повернутися до норми.

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Ми всі готові, якщо нас оберуть завтра зіграти проти Зорі. Ключовий момент у тому, що ми готові перемагати", – заявив форвард під час передматчевої прес-конференції.

Нагадаємо, що матч Зоря – Рома відбудеться у Запоріжжі в четвер, 30 вересня. Початок поєдинку о 19:45.

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