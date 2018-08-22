Зоря – РБ Лейпциг: Рангнік очікує непростого поєдинку

Головний тренер РБ Лейпциг Ральф Рангнік поділився очікуваннями перед першим матчем раунду плей-офф Ліги Європи проти луганської Зорі.

"У четвер ми маємо зустрітися з суперником, який добре виглядає фізично і є дуже незручним. Поєдинок буде дуже непростим, і нам варто підготуватися до гри з командою, яка тактично діє як одне ціле.

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Для цього нам необхідно знайти і використовувати правильні тактичні прийоми. Ми теж можемо грати агресивно і небезпечно, показували це в минулому. Знаємо, чого очікувати від цього поєдинку, і хочемо мати хорошу стартову позицію перед матчем-відповіддю" – цитує Рангніка офіційний сайт РБ Лейпцига.

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