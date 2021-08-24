Союз європейських футбольних асоціацій призначив суддів на матч-відповідь плей-офф кваліфікації ЛЄ між українською та австрійською командами.

Головним арбітром двобою між Зорею та Рапідом буде румунський рефері Іштван Ковач, повідомляє офіційний сайт УЄФА.

"У Зорі є можливість довести, що вони "мужики": екс-форвард збірної України очікує на диво у матчі-відповіді з Рапідом

Йому допомагатимуть співвітчизники Василь Марінеску та Овідіу Артене, а четвертим арбітром буде Лучіан Русанду.

Нагадаємо, перший поєдинок з Рапідом Зоря з тріском провалила, поступившись австрійцям з рахунком 0:3. Реабілітуватися підопічні Віктора Скрипника спробують вже у найближчий четвер, 26 серпня. Початок зустрічі о 19:30.

Зоря втримала важку перемогу над Маріуполем у феєричній перестрілці з сімома голами – азовці ледь не відігрались з 1:4