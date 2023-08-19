Емоції на полі ледь не призвели до чергового скандалу в українському футболі.

Напередодні у матчі 4-го туру УПЛ Зоря розписала безгольову нічию з Олександрією. За повідомленням Динамоманії, наприкінці зустрічі відбулась сутичка між тренерськими штабами обох клубів.

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Вже у доданий час арбітр матчу зафіксував порушення правил з боку гравця гостей, після чого почалась сутичка.

В результаті інциденту арбітр покарав представників обох команд: тренер Олександрії Володимир Єзерський отримав "гірчичник", а представник луганської команди Младен Бартулович побачив перед собою червону картку.

Нагадаємо, після 4-х турів Олександрія з 7-ма очками йде у турнірній таблиці УПЛ четвертою, Зоря з 4-ма балами – десята.

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