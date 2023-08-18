В рамках 4-го туру УПЛ 2023/24 Зоря зустрінеться з Олександрією, а ЛНЗ зіграє з Поліссям. Анонс і прогноз букмекерів на матчі підкаже "Футбол 24".

Зоря – Олександрія

Матч Зоря – Олександрія відбудеться сьогодні, 18-го серпня, на стадіоні "Лівий берег" у Києві. Стартовий свисток пролунає о 19:00 за київським часом.

Зоря тиждень тому здобула свою першу перемогу в сезоні, впевнено перегравши Ворсклу. Ненад Лалатовіч продемонстрував тактичну гнучкість, змінивши схему із 4-3-2-1 на 3-4-2-1 і сівши майже всією командою на власну половину. Полтавцям не вдавалося розкривати зони в цьому блоці, а луганці карали їх лонгболами за спину повільним захисникам. Ще до перерви "чорно-білі" могли вести з рахунком 4:0.

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Втім, загальна тенденція у футболі Зорі тривожить. Підопічні Ненада Лалатовіча знову видали вогняний тайм, у якому запороли купу класних контратак (за матч їх було аж 10) – а потім здулися по перерві. Падіння форми було вже не настільки різким, як у поєдинках з Рухом і Кривбасом, але контроль над грою було втрачено. Ворскла навіть відігралась, однак цього разу забити ще один гол в другому таймі вдалося "чорно-білим".

З таким футболом проти Олександрії може бути непросто. Підопічні Руслана Ротаня у перших двох турах здобули мінімальні перемоги (над Кривбасом і Металістом 1925), досить прагматичні й сухі за характером – матчі мали завершуватись внічию. Команда виглядала досить депресивно, але у зустрічі з Шахтарем сталося чарівне перевтілення. Точніше, перевтілення сталося по перерві, тому що до неї "аграрїів" виносили.

Олександрія була близькою до камбеку з 0:2, хоча особливих тактичних перестановок не сталося. Команда просто налагодила оборону від діагоналей і впевнено виглядала на другому поверсі – крім того, були непогані контратаки. Що найбільш важливо, підопічні Руслана Ротаня протягом трьох турів демонструють хорошу фізичну підготовку та вольові якості – а цього дуже бракує нинішній Зорі.

У складі обох колективів є приємні новини з лазарету. У табір луганців повернулися Сміян, Яцик і Головкін, а тиждень тому на поле вийшли Чурко та Герреро. Олександрійцям же став доступний Ковалець, який пристойно виглядав у другому таймі проти Шахтаря.

Кадрова ситуація

Травмовані: Русин (під питанням), Бутко, Данченко, Мацапура – Михайленко

Дискваліфіковані: –

Орієнтовні склади на матч Зоря – Олександрія

Зоря: Турбаєвський – Жордан, Батагов, Снурніцин – Кирюханцев, Дришлюк, Мишньов, Вантух – Волошин, Герреро, Антюх

Олександрія: Шевченко – Скорко, Бабогло, Логінов, Смирний – Сігєєв – Калітвінцев, Калюжний, Ковалець, Шулянський – Кулаков

Прогноз букмекерів

Надійний букмекер FAVBET вважає Зорю фаворитом матчу УПЛ, однак коефіцієнт на перемогу луганців дуже високий – аж 2.42. Коефіцієнт на тріумф Олександрії – 3.00. На нічию дають кф 3.45.

Фахівці не визначились із можливою результативністю поєдинку. Тотал більше 2.5 оцінюється коефіцієнтом 1.92, аналогічний тотал менше – 1.91. Гол Едуардо Герреро помножить вашу ставку на 2.60, а Артема Шулянського – на 3.00.

ЛНЗ – Полісся

Матч ЛНЗ – Полісся відбудеться сьогодні, 18-го серпня, на Центральному стадіоні в Черкасах. Стартовий свисток пролунає о 17:00 за київським часом.

ЛНЗ непогано зарекомендував себе у перших двох турах, давши бій Чорноморцю й розгромивши Минай на виїзді. У матчі з одеситами був навіть інтенсивний пресинг за принципами Романа Григорчука, однак вже тоді стала помітною проблема – команда ще недостатньо збита, а добре виглядалати вдається лишень за одного малюнку гри. Без наявності простору підопічним Олександра Ковпака дуже важко. Як наслідок, новачок УПЛ тиждень тому без шансів згорів Кривбасу.

Чи вистачить такого футболу проти Полісся? Як показав старт житомирців в еліті – цілком. Підопічні Юрія Калітвінцева теж схильні до гри на зустрічних курсах, регулярно віддаючи ініціативу супернику. Щоправда, в позиційному наступі вони на порядок перспективніше за ЛНЗ, але тільки за рахунок яскравіших футболістів у групі атаки.

Результати й футбол Полісся виглядають дуже неоднозначно. Було домінування на тлі розібраного Вереса (до вилучення) з перемогою 2:1, однак в тактичному плані команда виглядала доволі бідно. Була поразка від СК Дніпра-1 з аналогічним рахунком – житомирці грали в меншості, однак подобались просуванням м'яча. Поразка від Руха знову сталася за доволі прямолінійної гри.

Не дивно, що посеред тижня заговорили про можливу відставку Юрія Калітвінцва. Питання щодо перспектив Полісся під його керівництвом є дискусійним, але певний кредит довіри у коуча ще є. Можливо, далі справи підуть краще.

Кадрова ситуація

Травмовані: Рибалка, Банада (ЛНЗ)

Дискваліфіковані: –

Орієнтовні склади на матч ЛНЗ – Полісся

ЛНЗ: Пеньков – Стасюк, Муравський, Лопирьонок, Норенков – Хамелюк, Бойко – Наумець, Тищенко, Пасіч – Прядун

Полісся: Бойко – Кравченко, Чоботенко, Шабанов, Смоляков – Огіря, Танковський – Назаренко, Мустафаєв, Макуана – Будківський

Прогноз букмекерів

Надійний букмекер FAVBET вважає Полісся фаворитом матчу УПЛ, хоча коефіцієнт на перемогу житомирців високий – аж 2.25. Коефіцієнт на тріумф ЛНЗ – 3.35. На нічию дають кф 3.45.

Фахівці не не плекають надії на результативну гру. Тотал більше 2.5 оцінюється коефіцієнтом 2.20, аналогічний тотал менше – 1.70. Гол Пилипа Будківського помножить вашу ставку на 2.60, а Максима Прядуна – на 2.90.

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