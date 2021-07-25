Зоря за підсумками попереднього сезону завоювала бронзові медалі, отримавши путівку в кваліфікацію Ліги Європи, однак навіть цей факт не зупинив керівництво клубу від традиційного тотального оновлення складу. Табір луганців за час міжсезоння покинули Абу Ханна, Іванісеня, Юрченко та Васіль – стрижневі футболісти, на яких Віктор Скрипник і зробив дві "бронзи" УПЛ. Крім того, клуб втратив Циганікса й Гриня, нашкодивши кадровій глибині. Звісно, "чорно-білим" не звикати до такого відтоку гравців, але раніше він був пов'язаний з орендами у грандів – тепер же клуб банально не продовжив контракти. Як наслідок, головний тренер теж не поспішає підписувати нову угоду.

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Втім, Зоря доволі круто відреагувала на втрати. Позицію Абу Ханни в центрі оборони закрив Імереков (на заміну підписали ще й Снурніцина), а орендовані Булеца та Алібеков повинні замінити Юрченка та Іванісеню. Крім того, на позицію правого вінгера придбали 21-річного бразильця Крістіана. На папері таке посилення виглядає крутим (хоча перший пас Абу Ханни компенсувати нереально), але цим футболістам потрібно зігратись і звикнути до специфічних вимог Віктора Скрипника. Словом, ситуація виглядає тривожно.

За час літнів зборів команда провела аж 8 спарингів (один із найбільших показників серед клубів УПЛ), здобувши три перемоги й одну нічию. Один із контрольних матчів завершився з рахунком 22:0 на користь луганців – причому в суперниках були не аматори, а команда другої турецької ліги (Макуспор). Також вдалося здолати Аланьяспор, СК Дніпро-1 і Пролетер, а з Олександрією "чорно-білі" зустрічалися двічі за день. Поєдинки завершились перестрілкою (2:2, 3:3). Загалом, Зоря забивала у кожному товарняку на зборах, але й пропускала регулярно.

Матч луганців проти Олександрії цілком можна було б назвати центральним у 1-му туру, якби "жовто-чорні" не змінили стратегію розвитку. Після завершення попереднього сезону клуб взяв курс на омолодження та економію, відмовившись від послуг Володимира Шарана та більшості лідерів – команду покинули Сітало, Лучкевич, Паньків, Гречишкін, Банада, Пашаєв, Гордієнко, Вантух і Бондаренко (останнього забрав з оренди Шахтар). Замість них вести колектив до вершин будуть Гринь, Цуріков, Одарюк, Демченко, Кожушко та низка легіонерів сумнівної якості – хоча форвард Спінеллі прийшов із системи Дженоа (за який так жодного разу й не зіграв). Останнім підсиленням стала оренда всіми забутого Рибалки.

Очолюватиме ж олександрійців 44-річний Юрій Гура, який дебютує на рівні УПЛ. До цього він працював лишень із молодіжкою. Попри статус новачка, новий тренер у перші ж дні після призначення зумів посваритись з Володимиром Шараном – коуч заявив, що в Олександрії є клуб, але немає команди (старий наставник сприйняв ці слова як критику колишніх підопічних). Тепер команда є, однак її сила поки що залишається незрозумілою. За 8 спарингів "жовто-чорні" зазнали всього однієї поразки (від Колоса, 0:2), але й перемога була одна – над Інгульцем в перший день (2:1). При цьому колектив розписав нічию з Гірником-Спорт (2:2), Зорею (двічі), СК Дніпром-1 (1:1), та Кривбасом (2:2, 1:1).

Словом, у Олександрії прекрасна результативність, за яку найчастіше відповідав нападник Новіков (3 голи). Футболістам подобається збільшення роботи з м'ячем та через пас, однак гра в оборони залишає великі питання. Втім, це лишень контрольні матчі. Юрій Гура впевнений, що команда готова боротись за єврокубки.

Орієнтовні склади на матч Зоря – Олександрія

Зоря: Шевченко – Фаворов, Вернидуб, Імереков, Жунінью – Назарина – Булеца, Громов, Кочергін – Шахаб, Сайядманеш

Олександрія: Білик – Мірошниченко, Бабогло, Дубра, Стецьков – Калюжний, Демченко – Третьяков, Ковалець, Цуріков – Новіков

Прогноз "Футбол 24" – 2:1

Зоря доволі важко входить у сезоні, а у Олександрії дуже хороша результативність на зборах. Та і склад у Юрія Гури залишається доволі пристойним – за верхню половину таблиці з ним точно можна боротись. Втім, і пропускають "жовто-чорні" багато, тож сьогодні варто очікувати голи в обидва боки.

Але, фаворитом все одно залишається луганська команда. Зоря більш збалансована в кадровому плані й сильніше організована тактично, та і зіграність повинна бути кращою, ніж у Олександрії. Саме тому найбільш вірогідним результатом здається непроста, але заслужена перемога підопічних Віктора Скрипника.

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