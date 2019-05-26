Зоря – Олександрія: анонс матчу УПЛ

Зоря в рамках 31-го туру УПЛ приймає Олександрію. Анонс та прогноз на матч читайте на "Футбол 24".

Даний матч цілком міг стати битвою за бронзу на кшталт тої, яку в минулому чемпіонаті Зоря провела проти Ворскли. Втім, у поточному сезоні луганський клуб виступав набагато гірше, скотившись на п'яту позицію і втративши шанси на медалі за два тури до завершення чемпіонату – хоча вони й до того були суто теоретичними. Наразі завдання "мужиків" полягає у поверненні четвертої сходинки, яку обіймає Маріуполь; в обох претендентів по 40 очок, але у азовців перевага за очними зустрічами.

"Родзинки"

– Безпрограшна домашня серія Зорі в матчах з Олександрією триває 3 матчі (1 перемога, 2 нічиї)

– У поточному чемпіонаті Зоря не знає радості перемог 4 тури поспіль (2 поразки, 2 нічиї), а Олександрія – 5 ігор (2 нічиї, 3 поразки)

Олександрія у минулому турі могла не святкувати взяття бронзових медалей, а підпустити конкурентів на відстань у шість очок. Навряд чи б це сильно позначилось на перспективах кінцевого тріумфу "жовто-чорних", однак якби Зоря потім скоротила до трьох... Втім, УПЛ і так подарувала забагато інтриги в цьому сезоні – всі конкуренти зіграли внічию, внаслідок чого олександрійці отримали право називатися бронзовим призером і заодно катати вату до останнього туру, коли на КСК "Ніка" завітає Динамо. Щоправда, Володимир Шаран не повинен давати розслабитись своїм підопічним, адже п'ять матчів поспіль без перемог – це не жарти.

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Кадрова ситуація

Дискваліфіковані: Арвеладзе – Задерака

Під питанням: Цуріков, Ковалець, Шендрік (Олександрія)

Орієнтовні склади на матч Зоря – Олександрія

Зоря: Шевченко – Караваєв, Вернидуб, Литвин, Михайліченко – Сілас, Чайковський – Луньов, Лєднєв, Хомченовський – Будківський

Олександрія: Паньків – Пашаєв, Бабогло, Шендрик, Стецьков – Банада, Запорожан – Лучкевич, Шастал, Протасов – Сітало

Прогноз Футбол 24 – 1:1

Обидві команди останнім часом лихоманить, але їм дуже потрібна перемога: Зорі – щоб обійти Маріуполь, Олександрії – щоб перервати катастрофічну серію. Коли обом непоганим, але кризовим командам УПЛ щось дуже потрібно в очній грі, часто відбувається результативна нічия.

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