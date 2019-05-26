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Зоря – Олександрія – 3:1 – відео голів та огляд матчу

26 травня 22:22 124 Читать на русском
Зоря – Олександрія – 3:1 – відео голів та огляд матчу
Зоря – Олександрія – 3:1 / ФК Зоря

Зоря у матчі 31 туру УПЛ здобула надважливу перемогу над Олександрією. Дивіться відео голів та огляд матчу.

29’ Артем Громов
44’ Максим Луньов
68’ Дмитро Хомченовський
 
Олексій Довгий 12’
12’ Олексій Довгий
29’ Артем Громов
44’ Максим Луньов
68’ Дмитро Хомченовський

Зоря у Запоріжжі приймала Олександрію в рамках 31 туру УПЛ. Луганцям кров з носа потрібна була перемога для боротьби з Маріуполем за 4 сходинку.

Зоря у надважливому матчі переграла Олександрію і зробила рішучий крок до 4 сходинки

Вже на 12-й хвилині Олексій Довгий після провалу луганців в обороні відкрив рахунок, але за 17 хвилин Артем Громов відновив рівновагу. Перед перервою Максим Луньов вивів "чорно-білих" уперед.

У другому таймі Зоря збільшила перевагу до двох м'ячів і здобула 3 очки. В останньому турі підопічним Юрія Вернидуба варто зіграти внічию з Маріуполем в очній зустрічі.

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Відеоновини Зоря Зоря Олександрія Олександрія Зоря - Олександрія
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