Зоря – Олександрія – 3:1 – відео голів та огляд матчу

Зоря у матчі 31 туру УПЛ здобула надважливу перемогу над Олександрією. Дивіться відео голів та огляд матчу.

Зоря у Запоріжжі приймала Олександрію в рамках 31 туру УПЛ. Луганцям кров з носа потрібна була перемога для боротьби з Маріуполем за 4 сходинку.

Зоря у надважливому матчі переграла Олександрію і зробила рішучий крок до 4 сходинки

Вже на 12-й хвилині Олексій Довгий після провалу луганців в обороні відкрив рахунок, але за 17 хвилин Артем Громов відновив рівновагу. Перед перервою Максим Луньов вивів "чорно-білих" уперед.

У другому таймі Зоря збільшила перевагу до двох м'ячів і здобула 3 очки. В останньому турі підопічним Юрія Вернидуба варто зіграти внічию з Маріуполем в очній зустрічі.

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