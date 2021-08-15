Минай на виїзді розписав сенсаційну нічию із Зорею у 4-му турі Прем'єр-ліги. Дивіться відео голів та огляд найцікавіших моментів зустрічі на Футбол 24.

Команди активно провели перший тайм. За луганців навіть забив Гладкий, але рефері скасував взяття воріт, адже під час атаки м'яч вийшов за межі поля.

Минай втримав нічию із Зорею – у луганців лише одна перемога в 4-х стартових турах УПЛ

У дебюті другого тайму вже відзначився Минай: Горін ударом головою вразив ворота після подачі з кутового. Зоря швидко відігралась зусиллями Сайядманеша, який розібрався з оборонцями і легко покотив м'яч у дальній кут. Це була остання результативна дія в матчі – 1:1.

Зоря набрала лише четверте залікове очко і йде восьмою, Минай з такою ж кількістю пунктів і матчем у запасі розташувався на 9-й позиції.