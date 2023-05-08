В рамках 25-го туру УПЛ Зоря зустрінеться з Металістом, Рух прийме Інгулець, Минай проведе поєдинок з Ворсклою, а Верес – з Колосом. Анонс і прогноз на матчі читайте на "Футбол 24".

Зоря – Металіст 1925

Зоря продовжує писати казочку. Завершитись вона може виходом у кваліфікацію до Ліги чемпіонів, якої не вдалося добитись і в кращі часи УПЛ – втім, поки що про це зарано говорити. Попереду в луганців ще зустріч проти Шахтаря, де можлива осічка, а відрив від Динамо становить всього 5 залікових балів. Саме тому підопічні Патріка ван Леувена практично не мають права на роздачу очок аутсайдерам і середнякам.

"Чорно-білим" необхідно виграти майже всі матчі. Досі команда тримала необхідний темп, тріумфувавши у восьми поєдинках другого кола з дев'яти, поступившись лишень Кривбасу. З одного боку, це круто, але з іншого – у Зорі найбільший перебір за голами та очками (їх мало бути на 9-10 менше). Показовими були мінімальні звитяги над Колосом і Вересом, де моментів майже не виникало, а перемогу приніс вдалий стандарт.

Патрік ван Леувен намагається зробити гру прагматичнішою, а в деяких зустрічах команда демонструвала надзвичайно крутий футбол (як от недавно з Чорноморцем), але луганці ходять по тонкій кризі. Сьогодні вона особливо страшна, адже кадрові втрати просто феєричні (випали основний центрбек, ключовий центрхав). На легку прогулянку з Металістом 1925 сьогодні очікувати не варто.

Але й робити прогноз щодо сенсації було б занадто сміливо. Так, харків'яни в останніх чотирьох турах пропустили всього один гол, однак суперники були слабенькі – Рух, Минай, Львів і проблемна Олександрія. При цьому "жовто-сині" й самі забили лишень три м'ячі, здобувши всього одну перемогу при трьох нічиїх. Завдяки цим успіхам колектив відірвався від зони вильоту на шість очок, а від перехідних матчів – на чотири.

Так собі результати, чесно кажучи. І футбол такий собі. Металіст 1925 в кращому випадку здатний видати хороший тайм, а його здатність протистояти лідерами УПЛ викликає сумнів – зустрічі з СК і Шахтарем підопічні Едмара й Голодюка програли із сумарним рахунком 0:10. Словом, Зорі сьогодні буде де розбігатись.

Кадрова ситуація

Травмовані: Мацапура, Чурко, Данченко, Кирюханцев – Вачіберадзе, Дмитренко (під питанням)

Дискваліфіковані: Імереков, Бражко – Є. Ткачук

Орієнтовні склади на матч Зоря – Металіст 1925

Зоря: Сапутін – Бутко, Бурда, Батагов, Вантух – Шахов, Дришлюк – Антюх, Булеца, Русин – Герреро

Металіст 1925: Сидоренко – Жичиков, Курило, Безуглий, Рудавський – Габелок, Мартинюк, Кравченко – Русин, Ременюк, Островський

Прогноз "Футбол 24" – 2:0

Металіст 1925 дасть бій, адже у Зорі багато кадрових проблем, та і розкривати оборонні блоки луганцям важко. Втім, харків'яни завжди дають простір, та і в цілому вони виглядають занадто слабко для успішного протистояння топам. Будь-який результат, окрім перемоги підопічних Патріка ван Леувена, стане несподіванкою.

Рух – Інгулець

Рух з Інгульцем влаштовували скандали ще за часів Першої ліги. У поточному сезоні вони згадали стару традицію. Зокрема, петровці не погодились на замовлення VAR у недавній зустрічі з львів'янами, а також не надали їм транспорт для поїздок на тренування (як того вимагає нікому не потрібний регламент).

Підопічні Сергія Ковальця ще й перемогли завдяки неоднозначному пенальті, а судив той матч Дмитро Кривушкін – його надзвичайно часто призначають у Петрове

На поєдинок ві Львові транспорт не надали вже Інгульцю, хоча VAR все ж буде. Для Руха це важливо, адже команда йде на передостанній позиції – хоча відставання від зони перехідних матчів поки що становить одне очко (а от до рятівної 12-ї сходинки не вистачає трьох). Інгулець відірвався від четвірки аутсайдерів на чотири залікових бали, однак для 5-матчевої дистанції це не такий вже й серйозний гандикап.

У футбольному плані сказати про команди можна набагато менше. Рух взагалі виглядає депресивно – навіть граючи у більшості цілих 90 хвилин, "жовто-чорні" не забили Металісту 1925 (та й моментів майже не виникало). Інгулець теж не вражає, але результати у команди на порядок кращі. Чого лишень коштує нічия з Кривбасом у попередньому турі.

Кадрова ситуація

Травмовані: –

Дискваліфіковані: Холод – Головкін

Орієнтовні склади на матч Рух – Інгулець

Рух: Паньків – Роман, Дідик, Веремієнко, Лях – Довгий, Сапуга – Соломон-Отабор, Таллес, Руніч – Климчук

Інгулець: Білик – Сидоренко, Ковальов, Поспєлов, Смоляков – Кухарук, Клименко – Кравчук, Запорожець, Козиренко – Резепов

Прогноз "Футбол 24" – 0:1

Інгулець навесні стабільно перемагає прямих конкурентів за виживання. Зокрема, недавня перемога над Рухом хоч і стала скандальною, однак була здобута по грі. Рух же навіть не може похизуватись нічиєю з Динамо, адже рівень футболу виявився критично низьким.

Львів'яни мучаться самі й мучать телеглядачів. З таким підходом зачепитись за очки з "козаками" буде важко. Інгулець – фаворит.

Минай – Ворскла

Минай продовжує боротьбу за виживання. Після скандальної поразки від Шахтаря команда залишилась у зоні перехідних матчів, однак відстань від рятівної 12-ї позиції мінімальна. Взагалі, щільність таблиці настільки висока, що на місці закарпатців легко може опинитись Чорноморець, а самі вони ризикують випасти в зону прямого вильоту.

Саме тому підопічним Володимира Шарана потрібно чіплятись за очки. А бажано – і за перемогу. Здолати ж Кривбас кілька тижнів тому вдалося, тож чому б не прибити Ворсклу? Тим паче, що у полтавців прямо зараз склалася непроста кадрова ситуація.

Віктору Скрипнику не вистачає основних центрбеків, бразильці в цій ролі тягнули "зелено-білих" вниз, а опорник Челядін нарвався на дискваліфікацію (як правило, в захист за потреби опускали його). Ще й Бацули не буде. Тим не менш, ворскляни залишаються фаворитами пари.

Полтавці нарешті ожили, здобувши три перемоги поспіль, втративши заслужену перемогу над Рухом (привезли пенальті на останніх секундах) і відверто розриваючи Динамо в першому таймі. До того ж, Ворскла є найкращою командою УПЛ за об'ємом і якістю гри без м'яча – і це особливо прикро для Миная. Володимир Шаран теж ставить на інтенсивність і боротьбу, однак сьогоднішній суперник на порядок кращий в цьому плані.

У "зелено-білих" є ще й серйозна мотивація. У випадку перемоги вони наблизяться до зони єврокубків на відстань п'яти очок. Так, на неї претендує ще й Колос з Кривбасом, а олександрійці мають матч в запасі – але здаватись зарано.

Кадрова ситуація

Травмовані: Воробчак – Феліпе (під питанням), Юрченко, Чеснаков

Дискваліфіковані: Бацула, Челядін (Ворскла)

Орієнтовні склади на матч Минай – Ворскла

Минай: Бандура – Гончар, Мельник, Немчанінов, Трубочкін – Горін, Вітенчук – Гечев, Твердохліб, Булеза – Вишневський

Ворскла: Ісенко – Пердута, Яворський, Рамірес, Кравець – Скляр, Павлюк – Олійник, Кане, Сефері – Степанюк

Прогноз "Футбол 24" – 0:2

Окрім тактичних переваг Ворскли, варто відзначити і нестабільність Миная. "Лисицям" відчутно бракує кадрового потенціалу й класу – це особливо помітно по частих ляпах в обороні та поганій реалізації. Та і сил на весь матч у хорошій інтенсивності не вистачає.

Закарпатці небезпечні, але Ворскла значно потужніше. Ставимо на перемогу підопічних Віктора Скрипника.

Верес – Колос

Верес цілих 11 турів чекав на перемогу в чемпіонаті, однак після першого ж успіху почав все заново. У домашньому поєдинку проти Зорі рівняни зазнали мінімальної поразки, пропустивши зі стандарту – хоча в цілому суперника стримували добре. На щастя для "народного клубу", після цієї невдачі команда не випала у четвірку аутсайдерів, залишившись у одному очку від зони перехідних матчів.

Відчутного прогресу в грі підопічних Юрія Вірта не помітно. Верес продовжує демонструвати непоганий футбол, не гідний перебування у настільки низькій позиції – але він не гарантує відсутності осічок та виживання. Помилок у колективу багато.

Сьогодні опонент і серйозний, і не дуже. З одного боку, Колос йде у восьми очках від зони єврокубків, а до матчу проти Шахтаря ковалівці не пропускали більше одного гола за гру. У їхні ворота всього залетіло три м'ячі. З іншого боку, команда була безпорадною в атаці, тричі здобувши перемогу завдяки хорошим стандартам.

Останні три поєдинки виявились вкрай невдалими, однак і суперники були серйозними. Підопічні Ярослава Вишняка програли Зорі, Шахтарю та Чорноморцю, причому одесити влаштували "хліборобам" розгром. Саме тому в єврокубків амбіції Колоса не віриться – сильні команди показали, що колектив неготовий до такого рівня. Втім, для клубів рівня Вереса ковалівці залишаються неприємним опонентом (хоча б через свою в'язку оборону).

Кадрова ситуація

Травмовані: Мякушко (Колос; під питанням)

Дискваліфіковані: Ющишин – Чоботенко, Ісаєнко

Орієнтовні склади на матч Верес – Колос

Верес: Когут – Гагун, Курко, Вовченко, Пасіч – Кльоц, Лебеденко – Блізніченко, С.Шарай, В.Шарай – Шестаков

Колос: Волинець – Кравченко, Гончаренко, Новак, Чорноморець – Мілько, Богданов – Ільїн, Оріховський, Болбат – Попов

Прогноз "Футбол 24" – ¯\_(ツ)_/¯

Букмекери дають рівні коефіцієнти на перемогу обох колективів. Вони дійсно близькі один до одного за рівнем футболу. У Колоса сильніша оборона, але Верес веселіший в атаці. У ковалівців кращі результати, однак рівнянам занадто часто не щастило.

В даному поєдинку може бути зафіксований будь-який результат.

Кривбас – Динамо: анонс матчу УПЛ